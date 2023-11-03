Нічний масовий удар рф: сили ППО активно працювали протягом 5 годин у 6 областях

15:28 03 листопада Київ, Україна

Вночі росія завдала масованого удару по території України, сили протиповітряної оборони (ППО) активно працювали протягом п'яти годин у шести областях.

Про це повідомила Наталія Гуменюк, керівник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони на півдні України, під час брифінгу.
"Вночі ворог зосередив свою увагу на південних регіонах. У нашій зоні відповідальності системи ППО працювали п'ять годин, і повітряна тривога звучала у різних областях. Судячи з місць збитих безпілотників, можна говорити про різноспрямовані атаки, які противник робив", - йдеться у повідомленні.
Під час масованої дронової атаки противник застосував тактичну авіацію та випустив керовану ракету Х-59 по Кіровоградській області. Цю ракету зуміли збити сили ППО.
"Усього було збито 3 безпілотники у Кіровоградській та Миколаївській областях, 2 в Одеській області, по одному на Херсонщині, Дніпропетровщині та Вінницькій області", - наголосила Наталія Гуменюк.
Минулої доби сили оборони на півдні України ліквідували 32 окупантів і знищили 18 артилерійських гармат, 2 реактивні системи залпового вогню "Град", 2 танки, 1 бронетранспортер БТР-82, 2 ударних безпілотники "Ланцет", 14 одиниць бронетехніки та 2 човни.