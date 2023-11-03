Нічний масовий удар рф: сили ППО активно працювали протягом 5 годин у 6 областях

Вночі росія завдала масованого удару по території України, сили протиповітряної оборони (ППО) активно працювали протягом п'яти годин у шести областях.
Про це повідомила Наталія Гуменюк, керівник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони на півдні України, під час брифінгу.
Про це повідомила Наталія Гуменюк, керівник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони на півдні України, під час брифінгу.
Під час масованої дронової атаки противник застосував тактичну авіацію та випустив керовану ракету Х-59 по Кіровоградській області. Цю ракету зуміли збити сили ППО.
Минулої доби сили оборони на півдні України ліквідували 32 окупантів і знищили 18 артилерійських гармат, 2 реактивні системи залпового вогню "Град", 2 танки, 1 бронетранспортер БТР-82, 2 ударних безпілотники "Ланцет", 14 одиниць бронетехніки та 2 човни.
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