Нічна атака на Україну: всі шість ударних дронів знищено

10:12 24 жовтня Київ, Україна

У ніч із 23 на 24 жовтня 2023 року окупанти атакували ударними безпілотниками типу "шахед" з південного напрямку, зокрема, з району м.Чауда.



Інформацію про подію поширили Повітряні сили Збройних сил України.



Усі шість випущених ударних безпілотників були успішно знешкоджені силами та засобами протиповітряної оборони, винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами у межах Хмельницької, Вінницької та Миколаївської областей.