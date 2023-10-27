Нічна атака на Україну: Повітряні сили знищили 5 із 6 дронів

У ніч з 26 на 27 жовтня Сили оборони України знищили 5 із 6 дронів типу Shahed, запущених російськими загарбниками.
Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.
Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.
Також російські збройні сили випустили одну балістичну ракету "Іскандер-М" у напрямку Харківської області.
Керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що російські збройні сили двічі провели атаку з використанням дронів-камікадзе на Миколаївську та Херсонську області.
Керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що російські збройні сили двічі провели атаку з використанням дронів-камікадзе на Миколаївську та Херсонську області.
За її словами, ворог двічі атакував південні регіони, направивши по три дрони в кожній атаці. Таким чином, загальна кількість дронів склала шість, і п'ять із них були успішно знищені.
Два дрони були знищені по Миколаївщині, а три - по Херсонщині. Деякі з дронів призвели до спалаху об'єкта інфраструктури, проте пожежі швидко були локалізовані, і рятувальники розпочали роботу на місці.
Два дрони були знищені по Миколаївщині, а три - по Херсонщині. Деякі з дронів призвели до спалаху об'єкта інфраструктури, проте пожежі швидко були локалізовані, і рятувальники розпочали роботу на місці.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі