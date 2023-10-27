Нічна атака на Україну: Повітряні сили знищили 5 із 6 дронів

10:08 27 жовтня Київ, Україна

У ніч з 26 на 27 жовтня Сили оборони України знищили 5 із 6 дронів типу Shahed, запущених російськими загарбниками.



Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

"В результаті координації зусиль Сил повітряної оборони та ППО Сил оборони України, було успішно знищено п'ять апаратів Shahed-136/131 у Херсонській та Миколаївській областях", - йдеться у повідомленні.

Також російські збройні сили випустили одну балістичну ракету "Іскандер-М" у напрямку Харківської області.



Керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що російські збройні сили двічі провели атаку з використанням дронів-камікадзе на Миколаївську та Херсонську області.

"Ворог знову використав дронові атаки, явно досліджуючи нові тактики", - сказала вона.

За її словами, ворог двічі атакував південні регіони, направивши по три дрони в кожній атаці. Таким чином, загальна кількість дронів склала шість, і п'ять із них були успішно знищені.



Два дрони були знищені по Миколаївщині, а три - по Херсонщині. Деякі з дронів призвели до спалаху об'єкта інфраструктури, проте пожежі швидко були локалізовані, і рятувальники розпочали роботу на місці.