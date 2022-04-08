Нижня палата парламенту Чехії визнала Голодомор геноцидом українського народу

Палата депутатів – нижня палата парламенту Чехії визнала Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Про це 6 квітня повідомив посол України у Чеській Республіці Євген Перебийніс у Твіттері.
Про це 6 квітня повідомив посол України у Чеській Республіці Євген Перебийніс у Твіттері.
У резолюції депутати, як повідомляється, засудили цей злочин проти українського народу, масові репресії та порушення прав та свобод людини. Зазначається, що Голодомор був свідомо спровокований жахливим тоталітарним режимом у 1932-1933 роках з метою зламати опір українського народу насильницької колективізації та підірвати його національну самосвідомість.
Голодомор – геноцид української нації, скоєний керівництвом Радянського Союзу на чолі з Йосипом Сталіним за допомогою штучно створеного масового голоду для знищення українців.
Окремо депутати ухвалили резолюцію, яка засуджує дії російської армії в українському місті Буча. На початку квітня звідти надійшли повідомлення про масові розстріли мирних жителів. Україна та країни Заходу звинуватили росію у військових злочинах. Москва всі звинувачення відкидає.
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