Нижня палата парламенту Чехії визнала Голодомор геноцидом українського народу

19:05 06 квітня Київ, Україна





Про це 6 квітня повідомив посол України у Чеській Республіці Євген Перебийніс у Твіттері. Палата депутатів – нижня палата парламенту Чехії визнала Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу.Про це 6 квітня повідомив посол України у Чеській Республіці Євген Перебийніс у Твіттері.

"Палата депутатів чеського парламенту лише одноголосно визнала Голодомор в Україні у 1932-1933 рр. актом геноциду українського народу", - написав він.

У резолюції депутати, як повідомляється, засудили цей злочин проти українського народу, масові репресії та порушення прав та свобод людини. Зазначається, що Голодомор був свідомо спровокований жахливим тоталітарним режимом у 1932-1933 роках з метою зламати опір українського народу насильницької колективізації та підірвати його національну самосвідомість.

"Чеські парламентарії також висловили рішучість сприяти просуванню міжнародних принципів, включаючи виявлення осіб, які вчинили ці злочини, що запобігло б повторенню подібної трагедії десь у світі. Сьогоднішня резолюція дає ще один історичний обов'язок. Особливо у зв'язку з жорстокою російською агресією, що триває, на території України", – йдеться в документі.

Голодомор – геноцид української нації, скоєний керівництвом Радянського Союзу на чолі з Йосипом Сталіним за допомогою штучно створеного масового голоду для знищення українців.

Окремо депутати ухвалили резолюцію, яка засуджує дії російської армії в українському місті Буча. На початку квітня звідти надійшли повідомлення про масові розстріли мирних жителів. Україна та країни Заходу звинуватили росію у військових злочинах. Москва всі звинувачення відкидає.