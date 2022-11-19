Ніхто поки що на 100% не знає, чия ракета впала в Польщі - Зеленський

14:02 17 листопада Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до завершення розслідування трагедії в Польщі неможливо на 100% сказати, чия ракета впала у польському селі 15 листопада під час масованої ракетної атаки України росією.



Про це гарант заявив під час звернення до учасників Bloomberg New Economy Forum.

"Я не знаю точно, що трапилося цього разу, на 100%. Світ також не знає на 100%. Я впевнений, що це була російська ракета. Ми вдячні за те, що нас не звинувачують, тому що ми боремося із російськими ракетами на нашій території", - сказав президент.

Зеленський додав, що Україну допустять до розслідування інциденту.

"Вчора ми отримали підтвердження, що наші фахівці візьмуть участь у розслідуванні. Поки розслідування не завершиться, ми не можемо сказати точно, які ракети або їхні частини впали на території Польщі. Але ми бачили картинки діаметра вирви". Це не могли бути лише залишки протиракетних систем", - сказав він.

Окремо президент наголосив, що це не вперше частини російської ракети падають на території інших країн.