Ніхто не зобов'язує Угорщину перебувати у складі ЄС - Боррель

Високий представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель сказав, що ніхто не зобов'язує Угорщину перебувати у складі ЄС. Напередодні Орбан порівняв Євросоюз із радянською окупацією.
Він сказав про це у відповідь на запитання журналіста наприкінці щорічної Брюссельської конференції Центру європейських реформ "Європа та світ".
Журналіст запитав, чи Боррель згоден з такою оцінкою, чи міг Брюссель зупинити цю окупацію і як ЄС збирається будувати єдність усередині союзу, коли лідер виступає з подібними заявами.
Боррель відповів, що пам'ятає Будапешт 1956 року з російськими танками на вулиці. Йому тоді було 9 років.
Журналіст запитав, чи Боррель згоден з такою оцінкою, чи міг Брюссель зупинити цю окупацію і як ЄС збирається будувати єдність усередині союзу, коли лідер виступає з подібними заявами.
Боррель відповів, що пам'ятає Будапешт 1956 року з російськими танками на вулиці. Йому тоді було 9 років.
23 жовтня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан порівняв членство Угорщини в ЄС із радянською окупацією. Він сказав це під час виступу на честь роковин антирадянської революції в Угорщині 1956 року. Прем'єр звинувачував Євросоюз у тому, що той прагне позбавити Угорщину її ідентичності, нав'язуючи модель ліберальної демократії, яка, за його словами, не є близькою до угорців.
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