Ніхто не зобов'язує Угорщину перебувати у складі ЄС - Боррель

"В Угорщині багато знають про те, що таке окупація. Тому він повинен знати, про що говорить. Але, чесно кажучи, я не бачу подібності між радянською окупацією Будапешта і тим, що відбувається у Брюсселі. Я не бачив жодного танка у Берліні. Я не бачив жодної війни. Принаймні ніхто не зобов'язує Угорщину бути членом Європейського Союзу. Це вільний вибір", – сказав Жозеп Боррель.