Ніхто не зобов'язує Угорщину перебувати у складі ЄС - Боррель

14:45 25 жовтня Київ, Україна

Високий представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель сказав, що ніхто не зобов'язує Угорщину перебувати у складі ЄС. Напередодні Орбан порівняв Євросоюз із радянською окупацією.
 
Він сказав про це у відповідь на запитання журналіста наприкінці щорічної Брюссельської конференції Центру європейських реформ "Європа та світ".

Журналіст запитав, чи Боррель згоден з такою оцінкою, чи міг Брюссель зупинити цю окупацію і як ЄС збирається будувати єдність усередині союзу, коли лідер виступає з подібними заявами.

Боррель відповів, що пам'ятає Будапешт 1956 року з російськими танками на вулиці. Йому тоді було 9 років.
"В Угорщині багато знають про те, що таке окупація. Тому він повинен знати, про що говорить. Але, чесно кажучи, я не бачу подібності між радянською окупацією Будапешта і тим, що відбувається у Брюсселі. Я не бачив жодного танка у Берліні. Я не бачив жодної війни. Принаймні ніхто не зобов'язує Угорщину бути членом Європейського Союзу. Це вільний вибір", – сказав Жозеп Боррель.
23 жовтня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан порівняв членство Угорщини в ЄС із радянською окупацією. Він сказав це під час виступу на честь роковин антирадянської революції в Угорщині 1956 року. Прем'єр звинувачував Євросоюз у тому, що той прагне позбавити Угорщину її ідентичності, нав'язуючи модель ліберальної демократії, яка, за його словами, не є близькою до угорців.