Ніколенко відреагував на заяви МЗС країни-окупанта

12:34 14 листопада Київ, Україна

Міністерство закордонних справ прокоментувало заяву кремля, який "не сприймає попередні умови щодо України" і нагадав, що окупанти не в тій позиції, щоб диктувати свої умови.

Про це повідомив представник МЗС Олег Ніколенко у Facebook.

Ніколенко відреагував на заяви МЗС країни-окупанта, що "росія не сприймає попередніх умов щодо України, зокрема, вимоги вивести війська".
 
"Росія перебуває не в тій позиції, щоби диктувати свої умови. Мирна формула України залишається незмінною: негайне припинення війни, виведення всіх російських військ, відновлення української територіальної цілісності, компенсація завданих збитків та надання дієвих гарантій щодо неповторення агресії. За інших умов досягти сталого миру буде неможливо", - наголосив Ніколенко.