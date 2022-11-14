12:34 14 листопада Київ, Україна

Міністерство закордонних справ прокоментувало заяву кремля, який "не сприймає попередні умови щодо України" і нагадав, що окупанти не в тій позиції, щоб диктувати свої умови.



Про це повідомив представник МЗС Олег Ніколенко у Facebook.



Ніколенко відреагував на заяви МЗС країни-окупанта, що "росія не сприймає попередніх умов щодо України, зокрема, вимоги вивести війська".