Микола Тищенко: «Говорити бруд про Єрмака – це держзрада»

Нещодавнє розслідування про затримання вагнерівців у ході спецоперації у Білорусі напередодні виборів президента викликало шквал обговорень на одному з політичних шоу телеканалу «Прямий». Під час обговорення ведуча запитала нардепа Миколу Тищенка, чи не вважає він після цього Андрія Єрмака державним зрадником. На це Тищенко відповів, що Єрмака знає 30 років.

Нардеп заявив, що, на його думку, Єрмак на 300% українець і патріот, його думки чисті, тому лити багнюку на главу Офісу Президента – ось справжня держзрада.

Також Тищенко заявив, що довіряти потрібно професійній інформації і оскільки слідча комісія ВР виявила відсутність будь-яких наказів, отже, Єрмак не чинив злочинів.

Верховна Рада створила з цього приводу ТСК, яка не знайшла підтвердних злочинних дій Єрмака. Це державна позиція і її слід дотримуватись, на думку нардепа. Також він додав, що всі інші припущення – це детективні романи та плітки, схожі на політичні ігри.

Микола Тищенко впевнений, що не було жодної спецоперації із затримання вагнерівців, оскільки це не підтверджено документально. Дуже дивним є те, що навіть якщо це була спецоперація і, якщо вона була такою секретною, то чому всі знають про це в найдрібніших подробицях. Це провокація з боку РФ.

«Я вважаю, що ми не можемо втручатися у дії іншої держави. У державі Білорусь було затримано людей, які підпадають під статус бойовиків угруповання Вагнера. Але це навіть не доведено», – заявив Тищенко.

Нагадаємо, що два дні тому Bellingcat спільно з російським The insider опублікували розслідування, де стверджувалося, що затримання так званих «вагнерівців» у Білорусі влітку 2020 року було українською спецоперацією із затримання російських бойовиків. Президент України Зеленський знав про цю операцію та дав добро, а Андрій Єрмак просив відкласти її здійснення до набрання чинності угоди про перемир'я через тиждень. При цьому Bellingcat не змогли надати підтвердження розмов Зеленського та Єрмака.