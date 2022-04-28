Микола Маломуж озвучив завдання №1 для росіян в Україні

Російські окупанти зараз прагнуть захопити Маріуполь.
Після чого перекинути сили звідти на напрямки Донецької та Луганської областей, аби наступати далі, зокрема, на південь.
Таку думку висловив генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж.
За його словами, зараз ворог концентрує основні сили, проводить попередні розвідувальні атаки та розвідки боєм.
Таку думку висловив генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж.
За його словами, зараз ворог концентрує основні сили, проводить попередні розвідувальні атаки та розвідки боєм.
"Завдання №1" для Путіна зараз - це Маріуполь, оскільки це є символ стійкості українських воїнів, зазначає Маломуж.
Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу збрехав президенту країни-агресора Володимиру Путіну про захоплення Маріуполя.
Захисники міста відразу відреагували на цю доповідь даними про знищення техніки окупантів.
У той же час Путін наказав своєму міністру скасувати штурм "Азовсталі", оскільки він "непристойний". Проте пізніше стало відомо, що у місті прямо на той момент відбувається бомбардування та обстріл території "Азовсталі".
У той же час Путін наказав своєму міністру скасувати штурм "Азовсталі", оскільки він "непристойний". Проте пізніше стало відомо, що у місті прямо на той момент відбувається бомбардування та обстріл території "Азовсталі".
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