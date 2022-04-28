Микола Маломуж озвучив завдання №1 для росіян в Україні

07:23 28 квітня Київ, Україна

Російські окупанти зараз прагнуть захопити Маріуполь.





Таку думку висловив



За його словами, зараз ворог концентрує основні сили, проводить попередні розвідувальні атаки та розвідки боєм. Після чого перекинути сили звідти на напрямки Донецької та Луганської областей, аби наступати далі, зокрема, на південь.Таку думку висловив генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж.За його словами, зараз ворог концентрує основні сили, проводить попередні розвідувальні атаки та розвідки боєм.

"На окремих напрямках Донецької та Луганської областей йдуть проривні атаки там, де вважається, що може бути пробита система оборони України. Але концентрація основних військ, я думаю, ще попереду. Це буде концентрація військ, що йдуть і через територію Росії, через Донецьк та Луганськ, і вже на півночі та у Білгороді формуються нові формати збройних сил. Це і ті, що перейшли з Київської, Чернігівської та Сумської областей, і нові резерви, які підтягуються не лише з південного та центрального федерального округів Російської Федерації, а й з Далекого Сходу, з Уралу. Ми бачимо, що йде формат за наростаючою", - розповів генерал.

"Завдання №1" для Путіна зараз - це Маріуполь, оскільки це є символ стійкості українських воїнів, зазначає Маломуж.

"Може, Путін і говорив не штурмувати "Азовсталь", але йде бомбардування, ідуть постійні атаки. Завдання перед військовими Росії - захопити Маріуполь, а потім перекинути звідти основні сили на напрямки Донецької та Луганської областей, щоб ефективно проводити наступальні операції. З іншого боку, не треба забувати про Ізюмський напрямок, який сьогодні надзвичайно важливий для проведення "спеціальних операцій" агресора з оточення Збройних сил України, проведення атак з флангів. І, зрозуміло, це південь України, де сьогодні у ворога є значні втрати", - припускає він.

Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу збрехав президенту країни-агресора Володимиру Путіну про захоплення Маріуполя.

Захисники міста відразу відреагували на цю доповідь даними про знищення техніки окупантів.



У той же час Путін наказав своєму міністру скасувати штурм "Азовсталі", оскільки він "непристойний". Проте пізніше стало відомо, що у місті прямо на той момент відбувається бомбардування та обстріл території "Азовсталі".