Миколаїв готовий до атаки росіян
09:56 10 червня Київ, Україна
Миколаїв готовий до атаки, проте ознак, що атака відбудеться найближчим часом, немає.
Про це заявив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.
"Я не думаю, що щось найближчим часом зміниться. Лінія фронту знаходиться на місці вже приблизно місяць. Вона дещо рухається туди-сюди, але суттєво не змінюється. Вони також окопуються біля Херсона, вони також очікують на напад нашої армії. Знаєте, під час Другої світової війни висадка десанту могла якимось чином вплинути на перебіг війни. Але сьогодні висадка десанту буде приречена. В Україні загалом і на Миколаївщині зокрема стільки озброєних людей - і вони озброєні не просто автоматами Калашникова, а важчою зброєю - тому цей десант потрапить як цукор у вулик. Він буде просто знищений" - мер Миколаєва Олександр Сенкевич.
За словами мера, ЗСУ готові зустрічати російський десант і просто з неба, і з моря.
Сенкевич упевнений, що зміни на фронті настануть, коли дійде зброя дальньої дії зі Сполучених Штатів та країн НАТО.
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