Ніякої "совковості": Таран ознайомився з ходом підготовки до параду

18:07 12 серпня Київ, Україна

Глава Міноборони України Андрій Таран , під час відвідування репетиції параду військ з нагоди Незалежності, висловив задоволення вишколом військовослужбовців, які "шліфують" новий стройовий крок.

Про це повідомляє Міноборони.



Підкреслюється, що Таран поспілкувався з військовослужбовцями і висловив задоволення стройовою виучкою воїнів, які "шліфують" новий стройовий крок.

"Дуже символічно, що в цьому році в 30-ту річницю Незалежності ми відходимо від радянської системи організації парадів, залишаємо "совковість" в минулому. В цьому році сценарій проведення всього святкування і, зокрема, військового параду, як окремого елемента, даного святкування на Хрещатику буде іншим. Вперше за роки незалежності України не буде об'їзду військ, привітання кожної коробки окремо. Це залишилося хіба що в Росії, яка здійснює проти нас збройну агресію. Я вважаю, що це серйозна демонстрація прихильності натовським стандартам", - зазначив Таран.

Крім цього, він анонсував, що у військовому параді візьмуть участь близько 5 тисяч представників сектора безпеки і оборони. Більшість військовослужбовців - учасники бойових дій.



Окремо відзначено, що важкої техніки, яка може пошкодити дорожнє покриття, в проходженні не буде.



За словами міністра, кожен, хто буде крокувати 24 серпня Хрещатиком, буде відзначений пам'ятним нагрудним знаком Учасник параду.