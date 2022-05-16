Ніякої "совковості": Таран ознайомився з ходом підготовки до параду

Глава Міноборони України Андрій Таран, під час відвідування репетиції параду військ з нагоди Незалежності, висловив задоволення вишколом військовослужбовців, які "шліфують" новий стройовий крок.
Про це повідомляє Міноборони.
Підкреслюється, що Таран поспілкувався з військовослужбовцями і висловив задоволення стройовою виучкою воїнів, які "шліфують" новий стройовий крок.
Підкреслюється, що Таран поспілкувався з військовослужбовцями і висловив задоволення стройовою виучкою воїнів, які "шліфують" новий стройовий крок.
Крім цього, він анонсував, що у військовому параді візьмуть участь близько 5 тисяч представників сектора безпеки і оборони. Більшість військовослужбовців - учасники бойових дій.
Окремо відзначено, що важкої техніки, яка може пошкодити дорожнє покриття, в проходженні не буде.
За словами міністра, кожен, хто буде крокувати 24 серпня Хрещатиком, буде відзначений пам'ятним нагрудним знаком Учасник параду.
Окремо відзначено, що важкої техніки, яка може пошкодити дорожнє покриття, в проходженні не буде.
За словами міністра, кожен, хто буде крокувати 24 серпня Хрещатиком, буде відзначений пам'ятним нагрудним знаком Учасник параду.
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