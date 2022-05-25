Жодної дипломатії, росіян потрібно просто вибити з території України - Глава Міноборони Естонії
18:22 25 травня Киев, Украина
Міністр оборони Естонії Калле Лаанет заявив, що росіян потрібно просто вибити із території України, а не шукати дипломатичного шляху припинення війни.
"Я думаю, що Україна вийде з цієї війни переможцем. Чому я так вважаю? Тому що українці продемонстрували неймовірні бойовий дух та здатність до опору. Крім того, Захід зрештою зрозумів, що Україна бореться не лише за себе, а й за нас. Звичайно, керована путіним армія і він сам припустився дуже багато помилок до початку вторгнення", - сказав Лаанет.
За його словами, у російських військ зброї може бути достатньо, але питання про те, в якому вона стані.
Крім того, позиція західних країн щодо допомоги Україні суттєво змінилася, зазначив міністр оборони.
"Якщо всі західні союзники заявляють, що Україна має виграти цю війну, то для мене питання в тому, чого ми тоді тягнемо? Надамо навчання у достатньому обсязі системи озброєння, щоб було якнайменше загиблих серед мирного населення. Тобто потрібно якнайшвидше закінчити цю війну.. росіян потрібно просто вибити з території України», – заявив Лаанет.
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