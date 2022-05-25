Жодної дипломатії, росіян потрібно просто вибити з території України - Глава Міноборони Естонії

18:22 25 травня Киев, Украина

Міністр оборони Естонії Калле Лаанет заявив, що росіян потрібно просто вибити із території України, а не шукати дипломатичного шляху припинення війни.

"Я думаю, що Україна вийде з цієї війни переможцем. Чому я так вважаю? Тому що українці продемонстрували неймовірні бойовий дух та здатність до опору. Крім того, Захід зрештою зрозумів, що Україна бореться не лише за себе, а й за нас. Звичайно, керована путіним армія і він сам припустився дуже багато помилок до початку вторгнення", - сказав Лаанет.

За його словами, у російських військ зброї може бути достатньо, але питання про те, в якому вона стані.



Крім того, позиція західних країн щодо допомоги Україні суттєво змінилася, зазначив міністр оборони.