«Ніяких обмежень не вводилося». Як Росія перекрила Керченську протоку

13:36 01 травень Київ, Україна

У відповідь на вимогу ЄС забезпечити свободу судноплавства в Керченській протоці, Російська влада стала заперечувати сам факт введення обмеження для проходу торгового і цивільного флоту через Керченську протоку. Про це повідомило ТАРС з посиланням на пресслужбу Росморрічфлота в п'ятницю, 30 квітня.

"Обмежень ніяких для комерційних суден немає, торгового і цивільного флоту. Ніяких обмежень не вводилося. Росія повністю дотримується всіх міжнародних норм", - сказав представник відомства.

Напередодні Європейський парламент закликав Євросоюз забезпечити моніторинг свободи судноплавства в Керченській протоці. Відповідна рекомендація знайшла відображення в резолюції по РФ, прийнятій депутатами за підсумками пленарної сесії Європарламенту.

Минулого тижня повідомлялося, що Росія на пів року призупиняє право іноземних кораблів на рух в трьох районах Чорного моря.

Раніше стало відомо, що Росія перекрила Керченську протоку для військових і державних суден України і третіх країн, в тому числі суден ВМС і морської охорони України.

У свою чергу МЗС України висловив рішучий протест з цього приводу. Дії РФ засудили США, ЄС і НАТО.