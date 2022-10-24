Нідерланди знову відправляють в Україну команду експертів для розслідування військових злочинів

14:11 24 жовтня Київ, Україна

Група судмедекспертів із Нідерландів вдруге прямує до України, щоб надати допомогу у розслідуванні військових злочинів, які були скоєні на її території російськими окупантами.



Про це повідомляє телеканал NOS.



Нідерландці роблять це за дорученням Міжнародного кримінального суду в Гаазі (МКС) та у відповідь на заклик українського уряду до країн допомогти у розслідуванні звірств.



Судмедексперти виїжджають на певні місця, щоби подивитися, що саме там сталося, наприклад, на місця масових поховань.



Вони проводять дослідження ДНК та вивчають цифровий трафік, який може свідчити про скоєння військових злочинів. Маються на увазі фотографії та повідомлення, наприклад, через WhatsApp. Результати передаються до кримінального суду, щоб потім використовувати їх у будь-яких судових процесах.



Анджело Вотерс із Королівського суду Нідерландів, який очолює групу, пояснив, що це незалежне розслідування.



Росія не визнає МКС. Тому переслідування росіян за можливі злочини в Україні є складним завданням. Проте Вотерс сподівається на притягнення винних до відповідальності. Крім того, за його словами, встановлення злочинів – це також визнання жертв.



Нагадаємо, лідери Євросоюзу попросили голову дипломатії ЄС та Європейську комісію вивчити варіанти, що дозволять притягнути до відповідальності винних у злочині агресії проти України.



Верховна Рада звернулася до ООН, парламентів та урядів її держав-членів, Євросоюзу, Ради Європи щодо створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.