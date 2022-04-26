Нідерланди з 27 квітня призупиняють видачу віз росіянам

У відповідь на висилку дипломатів з росії Консульство Нідерландів у росії з 27 квітня призупиняє видачу короткострокових віз росіянам.
Про це повідомляють представники посольства Нідерландів у росії.
У консульстві зазначають, що винятки будуть зроблені для запитів на візи з гуманітарних причин та тимчасовий дозвіл на проживання (MVV), а також для запитів, які в рамках двосторонніх угод вважаються пріоритетними.
Нагадаємо, мзс росії 19 квітня оголосило про висилку 14 співробітників посольства Нідерландів у москві та одного співробітника Генконсульства в Петербурзі. Їм було наказано залишити територію рф протягом двох тижнів.
Нагадаємо, мзс росії 19 квітня оголосило про висилку 14 співробітників посольства Нідерландів у москві та одного співробітника Генконсульства в Петербурзі. Їм було наказано залишити територію рф протягом двох тижнів.
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