Нідерланди з 27 квітня призупиняють видачу віз росіянам

17:28 26 квітня Київ, Україна

У відповідь на висилку дипломатів з росії Консульство Нідерландів у росії з 27 квітня призупиняє видачу короткострокових віз росіянам.

Про це повідомляють представники посольства Нідерландів у росії.

«Внаслідок рішення уряду російської федерації оголосити співробітників Консульського відділу посольства Королівства Нідерландів персонами нон грата, Міністерство закордонних справ Нідерландів, на жаль, було змушене прийняти рішення призупинити з 27 квітня видачу громадянам російської федерації віз на короткочасне перебування».

У консульстві зазначають, що винятки будуть зроблені для запитів на візи з гуманітарних причин та тимчасовий дозвіл на проживання (MVV), а також для запитів, які в рамках двосторонніх угод вважаються пріоритетними.



Нагадаємо, мзс росії 19 квітня оголосило про висилку 14 співробітників посольства Нідерландів у москві та одного співробітника Генконсульства в Петербурзі. Їм було наказано залишити територію рф протягом двох тижнів.