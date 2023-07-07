Нідерланди визнали Голодомор геноцидом українського народу

14:16 07 липня Київ, Україна

Палата представників, нижня палата парламенту Нідерландів, визнала голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це у своєму Twitter повідомив президент Володимир Зеленський.
"Вітаю визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами - це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів", - написав він.
Президент заявив, що вдячний Нідерландам за сильну та комплексну підтримку України у боротьбі за майбутнє України та всього вільного світу.
Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення росії розгляд питання про визнання голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу активізувався у низці країн. Парламенти Великої Британії, Словенії, Бельгії, Ірландії, Румунії, Молдови, Чехії, Німеччини, Ісландії, Франції, Болгарії, Люксембургу, Хорватії визнали Голодомор геноцидом українського народу.