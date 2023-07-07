Нідерланди визнали Голодомор геноцидом українського народу

Палата представників, нижня палата парламенту Нідерландів, визнала голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Про це у своєму Twitter повідомив президент Володимир Зеленський.
Президент заявив, що вдячний Нідерландам за сильну та комплексну підтримку України у боротьбі за майбутнє України та всього вільного світу.
Вітаю визнання Палатою представників 🇳🇱 Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами – це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів. Вдячна 🇳🇱 за сильну та комплексну підтримку 🇺🇦 у нашій боротьбі за майбутнє 🇺🇦 та всього вільного…— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 7, 2023
Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення росії розгляд питання про визнання голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу активізувався у низці країн. Парламенти Великої Британії, Словенії, Бельгії, Ірландії, Румунії, Молдови, Чехії, Німеччини, Ісландії, Франції, Болгарії, Люксембургу, Хорватії визнали Голодомор геноцидом українського народу.
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