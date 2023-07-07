Нідерланди визнали Голодомор геноцидом українського народу

14:16 07 липня Київ, Україна

Палата представників, нижня палата парламенту Нідерландів, визнала голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.



Про це у своєму Twitter повідомив президент Володимир Зеленський.

"Вітаю визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами - це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів", - написав він.

Президент заявив, що вдячний Нідерландам за сильну та комплексну підтримку України у боротьбі за майбутнє України та всього вільного світу.

Вітаю визнання Палатою представників 🇳🇱 Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами – це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів. Вдячна 🇳🇱 за сильну та комплексну підтримку 🇺🇦 у нашій боротьбі за майбутнє 🇺🇦 та всього вільного… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 7, 2023