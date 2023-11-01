У Нідерландах засудили до ув'язнення російського підприємця за обхід санкцій

У Нідерландах російського підприємця Дмитра К. засудили до півтора року ув'язнення і наклали штраф у розмірі 200 тисяч євро за постачання мікросхем до росії в обхід санкцій, як повідомляє нідерландський інформаційний канал NOS.
Інцидент із підприємцем стався у селі Горссель у нідерландській провінції Гелдерланд, коли служба фінансових розслідувань Нідерландів почала розслідувати підозрілі фінансові операції на його рахунках.
Під час розслідування стало відомо, що протягом семи місяців підприємець відправляв мікросхеми до росії, порушуючи санкції, встановлені Європейським Союзом. Він намагався обійти санкції, використовуючи фіктивні компанії на Мальдівах, які служили для імпорту електроніки до російських оборонних та військових структур.
Суд у Нідерландах дійшов висновку, що підприємець навмисно діяв із порушенням санкцій ЄС і тим самим завдав значної шкоди механізму санкцій, спрямованому на обмеження постачання критично важливих технологій у росію для її оборонної промисловості.
Інцидент із підприємцем стався у селі Горссель у нідерландській провінції Гелдерланд, коли служба фінансових розслідувань Нідерландів почала розслідувати підозрілі фінансові операції на його рахунках.
Під час розслідування стало відомо, що протягом семи місяців підприємець відправляв мікросхеми до росії, порушуючи санкції, встановлені Європейським Союзом. Він намагався обійти санкції, використовуючи фіктивні компанії на Мальдівах, які служили для імпорту електроніки до російських оборонних та військових структур.
Суд у Нідерландах дійшов висновку, що підприємець навмисно діяв із порушенням санкцій ЄС і тим самим завдав значної шкоди механізму санкцій, спрямованому на обмеження постачання критично важливих технологій у росію для її оборонної промисловості.
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