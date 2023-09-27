Нідерланди передадуть Україні винищувачі F-16 у 2024 році

10:47 27 вересня Київ, Україна

За інформацією голови Міноборони Нідерландів Кайси Оллонгрен, планується, що перші винищувачі будуть передані Україні вже в 2024 році.



Оллонгрен розповіла про це в інтерв'ю MSNBC.



Нідерланди переходять на використання винищувачів F-35 і, отже, можуть надати Україні F-16. За її словами, аналогічна ситуація і в Норвегії та Данії.



Терміни передачі винищувачів F-16, зазначають деякі чиновники, залежатимуть від часу, необхідного для навчання українських льотчиків. Оллонгрен оцінює, що навчання займе від шести до восьми місяців, що істотно коротше за терміни, що витрачаються Нідерландами на навчання своїх льотчиків.



Глава Міноборони також повідомила про створення у Румунії навчального центру, який планують запустити найближчим часом.



Оллонгрен наголосила, що це рішення відправити винищувачі Україні є важливим сигналом, який Нідерланди надсилають не тільки Києву, а й москві та кремлю.