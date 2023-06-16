Нідерланди відмовилися продавати винищувачі F-16 - ЗМІ

Нідерланди – один із членів коаліції винищувачів для України та один із активних її учасників. Як стало відомо з повідомлення нідерландського онлайн-сервісу для аналізу у сфері оборони Oryx, уряд Нідерландів розірвав угоду про продаж винищувачів F-16 приватній компанії Draken International.
За даними ЗМІ, компанія Draken International начебто мала отримати 40 винищувачів F-16. Перші 12 винищувачів Нідерландами вже було продано 2022 року.
Міноборони Нідерландів повідомляло, що 28 винищувачів мають бути виведені з ладу до травня 2024 року.
Раніше стало відомо, що Британія та Нідерланди створять коаліцію винищувачів для України. Лондон та Амстердам домовилися підтримувати Україну всім – від навчання пілотів до закупівлі літаків F16.
У свою чергу США підтримали спільні зусилля союзників з підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16.
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