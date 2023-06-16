Нідерланди відмовилися продавати винищувачі F-16 - ЗМІ

07:53 21 травня Київ, Україна

Нідерланди – один із членів коаліції винищувачів для України та один із активних її учасників. Як стало відомо з повідомлення нідерландського онлайн-сервісу для аналізу у сфері оборони Oryx, уряд Нідерландів розірвав угоду про продаж винищувачів F-16 приватній компанії Draken International.

"Нідерланди розірвали угоди з продажу F-16 компанії Draken International. Легко здогадатися, де вони насправді виявляться", - йдеться в повідомленні.

За даними ЗМІ, компанія Draken International начебто мала отримати 40 винищувачів F-16. Перші 12 винищувачів Нідерландами вже було продано 2022 року.

Міноборони Нідерландів повідомляло, що 28 винищувачів мають бути виведені з ладу до травня 2024 року.

Раніше стало відомо, що Британія та Нідерланди створять коаліцію винищувачів для України. Лондон та Амстердам домовилися підтримувати Україну всім – від навчання пілотів до закупівлі літаків F16.

У свою чергу США підтримали спільні зусилля союзників з підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16.