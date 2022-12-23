Нідерланди надішлють Україні фінансову допомогу

Для боротьби з російською агресією Нідерланди виділять Україні 2,5 мільярди євро фінансової допомоги. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками розмови з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.
У свою чергу Марк Рютте запевнив, що Нідерланди допомагатимуть Україні у військовій, гуманітарній та дипломатичній сферах, доки росія продовжує свою агресію.
За його словами, ці 2,5 мільярди євро підуть на військову та гуманітарну допомогу, на ремонт інфраструктури та для фінансування роботи фахівців із розслідування військових злочинів.
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