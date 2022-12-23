Нідерланди надішлють Україні фінансову допомогу

14:08 23 грудня Київ, Україна

Для боротьби з російською агресією Нідерланди виділять Україні 2,5 мільярди євро фінансової допомоги. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками розмови з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

"Цінуємо підтримку Нідерландів! І далі працюємо разом над зміцненням обороноздатності, енергетичної стійкості, відновленням критичної інфраструктури", – написав Зеленський у своєму Телеграмі.



У свою чергу Марк Рютте запевнив, що Нідерланди допомагатимуть Україні у військовій, гуманітарній та дипломатичній сферах, доки росія продовжує свою агресію.



За його словами, ці 2,5 мільярди євро підуть на військову та гуманітарну допомогу, на ремонт інфраструктури та для фінансування роботи фахівців із розслідування військових злочинів.