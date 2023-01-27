Нідерланди направили в Україну партію енергообладнання

За останні два тижні Нідерланди відправили до України 12 вантажів загальною вагою 103,6 тонни, повідомляє Міненерго у п'ятницю, 27 січня.
Вказано, що відповідне енергетичне обладнання буде використане для відновлення об'єктів українського енергетичного сектору, які продовжують зазнавати пошкоджень внаслідок прицільних атак росіян.
Серед обладнання, наданого нідерландською стороною – трансформатори, елегазові вимикачі, заземлювачі, роз'єднувачі, обмежувачі перенапруги, електричні кабелі та заземлення, арматура повітряних ліній.
Вказано, що відповідне енергетичне обладнання буде використане для відновлення об'єктів українського енергетичного сектору, які продовжують зазнавати пошкоджень внаслідок прицільних атак росіян.
Серед обладнання, наданого нідерландською стороною – трансформатори, елегазові вимикачі, заземлювачі, роз'єднувачі, обмежувачі перенапруги, електричні кабелі та заземлення, арматура повітряних ліній.
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