Нідерланди направили в Україну партію енергообладнання

12:24 27 січня Київ, Україна

За останні два тижні Нідерланди відправили до України 12 вантажів загальною вагою 103,6 тонни, повідомляє Міненерго у п'ятницю, 27 січня.



Вказано, що відповідне енергетичне обладнання буде використане для відновлення об'єктів українського енергетичного сектору, які продовжують зазнавати пошкоджень внаслідок прицільних атак росіян.



Серед обладнання, наданого нідерландською стороною – трансформатори, елегазові вимикачі, заземлювачі, роз'єднувачі, обмежувачі перенапруги, електричні кабелі та заземлення, арматура повітряних ліній.