Нідерланди до кінця цього року припинять закуповувати в РФ вугілля, нафту та газ

Влада Нідерландів вирішила відмовитися від російського газу, вугілля та нафти до кінця цього року. Про це заявив міністр з питань клімату та енергетичної політики Нідерландів Роб Йеттен, на якого посилається BNR.
За словами міністра, за рахунок економії енергії та пошуку нових каналів імпорту Нідерланди можуть замінити весь російський обсяг газу, що покриває 15% потреб країни. Ще простіше відмовитися від нафти та вугілля з РФ.
Наприкінці березня уряд Нідерландів попросив регіональні муніципалітети розпочати поетапну відмову від російського газу, пообіцявши покрити збитки від розірвання контрактів із «Газпромом». Також держава фінансує придбання додаткового обсягу енергоресурсів, щоб заповнити сховища до майбутньої зими.
Водночас Йеттен не виключає, що російський газ поставлятиметься до Нідерландів і в 2023 році, але його перекачуватимуть трубопроводами в інші країни.
У міру того, як європейські ринки закриваються для РФ, Москва намагається домовитися про збут енергоносіїв в інших регіонах світу, в тому числі в Азії. Наприклад, Росія пропонувала Індії купити нафту зі значною знижкою, але отримала відмову .
За словами міністра, за рахунок економії енергії та пошуку нових каналів імпорту Нідерланди можуть замінити весь російський обсяг газу, що покриває 15% потреб країни. Ще простіше відмовитися від нафти та вугілля з РФ.
Наприкінці березня уряд Нідерландів попросив регіональні муніципалітети розпочати поетапну відмову від російського газу, пообіцявши покрити збитки від розірвання контрактів із «Газпромом». Також держава фінансує придбання додаткового обсягу енергоресурсів, щоб заповнити сховища до майбутньої зими.
Водночас Йеттен не виключає, що російський газ поставлятиметься до Нідерландів і в 2023 році, але його перекачуватимуть трубопроводами в інші країни.
У міру того, як європейські ринки закриваються для РФ, Москва намагається домовитися про збут енергоносіїв в інших регіонах світу, в тому числі в Азії. Наприклад, Росія пропонувала Індії купити нафту зі значною знижкою, але отримала відмову .
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