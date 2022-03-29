Нідерланди та Бельгія оголосили про висилку 38 російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві

17:51 29 березня Київ, Україна

МЗС Нідерландів повідомило, що висилає з країни 17 російських дипломатів, повідомляє nos.nl з посиланням на міністерство країни.



За версією спецслужб, дипломати займалися шпигунською діяльністю. Вони повинні залишити Нідерланди протягом двох тижнів. Після їхнього від'їзду чисельність російської місії в Нідерландах скоротиться з 75 до 58 осіб.



Водночас уряд Бельгії оголосив, що надішле 21 російського дипломата, підозрюваного в шпигунстві.. Це співробітники посольства Росії у Брюсселі та російського консульства в Антверпені. Вони мають два тижні, щоб залишити країну.



Цього дня влада Ірландії також оголосила про висилку чотирьох дипломатів через діяльність, несумісну з їхнім дипломатичним статусом. Чехія також вирішила надіслати одного російського дипломата.