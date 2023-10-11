Нідерланди підтримуватимуть Україну, незважаючи на ситуацію на Близькому Сході

16:07 11 жовтня Київ, Україна

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що її країна надаватиме повну підтримку Україні скільки, скільки це буде потрібно.



Оллонгрен сказала про це перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі

"Важливо відзначити нашу підтримку України. Безперечно, ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде необхідно", - зазначила міністр.

Оллонгрен додала, що Україні потрібні кошти для розмінування та ППО. Представниця Нідерландів додала, що Україна залишається у центрі уваги, незважаючи на складну ситуацію, що склалася на Близькому Сході.

"Сьогодні будуть зроблені нові оголошення про конкретні пакети. І ми зустрінемося у рамках коаліції F-16, тут виконується важлива робота. Я вважаю, що з огляду на ситуацію у світі, напад в Ізраїлі, чимало нестабільності та небезпеки, війна в Україні привертає нашу увагу. Україна має нашу повну підтримку", – продовжила Кайса Оллонгрен.

Міністри оборони НАТО, як каже Оллонгрен, зроблять спільну заяву, що війна росії проти України – це не регіональний конфлікт і проблема не тільки України.

"Ми чудово усвідомлюємо, що ми їм потрібні у підготовці, потужностях, у боєприпасах. І ми підтримуємо, оскільки ми усвідомлюємо, що є загроза не лише Україні», – сказала чиновниця.