Нідерланди підтримуватимуть Україну, незважаючи на ситуацію на Близькому Сході

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що її країна надаватиме повну підтримку Україні скільки, скільки це буде потрібно.
Оллонгрен сказала про це перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі
Оллонгрен додала, що Україні потрібні кошти для розмінування та ППО. Представниця Нідерландів додала, що Україна залишається у центрі уваги, незважаючи на складну ситуацію, що склалася на Близькому Сході.
Міністри оборони НАТО, як каже Оллонгрен, зроблять спільну заяву, що війна росії проти України – це не регіональний конфлікт і проблема не тільки України.
Водночас міністр каже, що Нідерланди підтримують Ізраїль у боротьбі із терористичною організацією ХАМАС. Обговорення війни в Україні 11 жовтня не означає, що Амстердам заплющує очі на решту світу, де також "відбуваються жахливі речі, які теж потребують підтримки".
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