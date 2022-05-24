Нідерланди блокують здобуття Україною статусу кандидата на вступ до ЄС

16:31 24 травня Киев, Украина

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що ймовірність швидкого набуття Україною статусу кандидата на членство в Євросоюзі є малоймовірною.



Рютте заявив, що надто багатьом країнам ЄС ця ідея не подобається. За його словами, це також було б несправедливо стосовно країн Західних Балкан, які набагато довше очікували на статус кандидата.



За словами Рютте, Україна може набути статусу потенційного кандидата.

“Один із варіантів — Україна стає потенційним кандидатом у члени ЄС, і їй повідомляють, скільки кроків їй ще потрібно зробити, щоб набути цього статусу. Так уже було з Боснією. Це також допоможе гарантувати, що український уряд не буде демотивований", – прокоментував Рютте.

Декілька партій у нижній палаті парламенту Нідерландів закликали якнайшвидше зробити Україну кандидатом на вступ. До них входять D66, PvdA та GroenLinks – коаліційна партія та дві опозиційні партії, з якими уряд часто намагається співпрацювати під час голосування.



Партія VVD, яку очолює Рютте, досі не хоче надавати цей статус Україні.



Раніше проти надання статусу кандидата України в ЄС висловився і міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг. Він обґрунтував свою позицію тим, що є держави Західних Балкан, які проходили набагато довший шлях до кандидатства.