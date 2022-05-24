Нідерланди блокують здобуття Україною статусу кандидата на вступ до ЄС

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що ймовірність швидкого набуття Україною статусу кандидата на членство в Євросоюзі є малоймовірною.
Рютте заявив, що надто багатьом країнам ЄС ця ідея не подобається. За його словами, це також було б несправедливо стосовно країн Західних Балкан, які набагато довше очікували на статус кандидата.
За словами Рютте, Україна може набути статусу потенційного кандидата.
Декілька партій у нижній палаті парламенту Нідерландів закликали якнайшвидше зробити Україну кандидатом на вступ. До них входять D66, PvdA та GroenLinks – коаліційна партія та дві опозиційні партії, з якими уряд часто намагається співпрацювати під час голосування.
Партія VVD, яку очолює Рютте, досі не хоче надавати цей статус Україні.
Раніше проти надання статусу кандидата України в ЄС висловився і міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг. Він обґрунтував свою позицію тим, що є держави Західних Балкан, які проходили набагато довший шлях до кандидатства.
Партія VVD, яку очолює Рютте, досі не хоче надавати цей статус Україні.
Раніше проти надання статусу кандидата України в ЄС висловився і міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг. Він обґрунтував свою позицію тим, що є держави Західних Балкан, які проходили набагато довший шлях до кандидатства.
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