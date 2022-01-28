Незаконний обшук посла України в РБ: МЗС вимагає пояснень

19:03 11 вересень Київ, Україна

Інцидент з обшуком автомобіля посла України в Білорусі Ігоря Кизима не залишився без уваги, українська сторона направила ноту в МЗС РБ з вимогами пояснити подію.

Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в МЗС України.

"Відразу після інциденту навколо обшуку автомобіля посла України в Республіці Білорусь українська сторона направила ноту в МЗС РБ з вимогою надати пояснення і кваліфікувати дії білоруських прикордонників", - повідомили у відомстві.

За словами дипломатів, українська сторона вважає цей крок стосовно глави української дипмісії в Білорусі "недружнім".

"Україна залишає за собою право у зв'язку з цим інцидентом діяти на основі взаємності", - відзначили в міністерстві.