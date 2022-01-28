Незаконний обшук посла України в РБ: МЗС вимагає пояснень

Інцидент з обшуком автомобіля посла України в Білорусі Ігоря Кизима не залишився без уваги, українська сторона направила ноту в МЗС РБ з вимогами пояснити подію.
Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в МЗС України.
За словами дипломатів, українська сторона вважає цей крок стосовно глави української дипмісії в Білорусі "недружнім".
Нагадаємо, раніше сьогодні Прикордонний комітет Республіки Білорусь розмістив відео огляду автомобіля посла України Ігоря Кизима на кордоні з Білоруссю.
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