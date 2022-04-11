Незаконні польоти до Криму: на 44 літаки РФ наклали арешт

У прокуратурі АР Крим та міста Севастополя повідомили, що на 44 російських літаки буде накладено арешт через порушення правил польоту та порядку перетину тимчасово окупованої території.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури АР Крим та міста Севастополя.
Повідомляється, що за процесуального керівництва прокуратури АР Крим та міста Севастополя, ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією в місті Херсон) розслідує кримінальні провадження за фактами порушення посадовими особами іноземних авіакомпаній правил міжнародних польотів і порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію і виїзду з неї (ч. 2 ст.332-1, ст.334 та ч.1 ст.111 КК України).
У прокуратурі повідомляється, що незважаючи на встановлені і накладені арешти в середньому на 109 літаків російських авіакомпаній, що здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення на окупований півострів, вони порушують міжнародні правила польотів і законодавство України.
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