Незаконні польоти до Криму: на 44 літаки РФ наклали арешт

12:34 17 листопада Київ, Україна

У прокуратурі АР Крим та міста Севастополя повідомили, що на 44 російських літаки буде накладено арешт через порушення правил польоту та порядку перетину тимчасово окупованої території.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури АР Крим та міста Севастополя.

"За процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя встановлено ще 44 літаки російських авіакомпаній і направлено до суду клопотання про накладення арештів на зазначені повітряні судна, які порушили порядок в'їзду/виїзду з/на окупований півострів і правила міжнародних польотів", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за процесуального керівництва прокуратури АР Крим та міста Севастополя, ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією в місті Херсон) розслідує кримінальні провадження за фактами порушення посадовими особами іноземних авіакомпаній правил міжнародних польотів і порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію і виїзду з неї (ч. 2 ст.332-1, ст.334 та ч.1 ст.111 КК України).

"Оскільки з березня 2014 року Україна закрила повітряний простір над окупованим півостровом Крим у зв'язку з неможливістю здійснювати нагляд за безпекою польотів при організації повітряного руху, а також забезпечення безпеки польотів, офіційно припинено функціонування всіх аеропортів окупованої території півострова", - наголошується в повідомленні.

У прокуратурі повідомляється, що незважаючи на встановлені і накладені арешти в середньому на 109 літаків російських авіакомпаній, що здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення на окупований півострів, вони порушують міжнародні правила польотів і законодавство України.