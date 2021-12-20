Незаконна анексія Криму сильно вдарила по авторитету Росії - Джемілєв

19:36 15 березень Київ, Україна

Росія продовжує незаконну анексію півострова, при цьому найбільшому тиску в Криму піддається кримськотатарський народ.

Про це лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв сказав в коментарі турецькому державному агентству «Анадолу» з нагоди 7-ї річниці незаконної анексії Криму.

«Російська Федерація поступово перетворюється на велику Північну Корею. Її представників нікуди не запрошують. Світ усвідомив реальність, але, на жаль, не вживає необхідних кроків. Природно, низка країн мають зв'язки з Росією, зокрема, в газовій і нафтовій сферах, а деякі режими навіть користуються підтримкою цієї держави...», - сказав Джемілєв.

За його словами, після незаконної анексії Криму Росією очікувалося, що міжнародне співтовариство проявить дуже жорстку реакцію, однак цього не сталося.

«Я не вірив, що в XXI столітті таке можливо - інша країна вторгається зі своїми танками в твою країну і, мало того, приєднує твої землі до своєї території. Я думав, що вони створять тут маріонеткову республіку, як це було в Грузії в 2008 році», - сказав лідер кримськотатарського народу.

Джемілєв нагадав, що кримськотатарський народ виступав за цілісність України і бойкотував референдум.

«З цієї причини найбільший тиск з боку окупантів було здійснено на кримськотатарських турків. На сьогодні в тюрмах міститься близько 120 ув'язнених, і 75 відсотків з цієї кількості становлять кримські татари, тоді як загальна чисельність кримських татар складає всього лише 13 відсотків від населення півострова. На будинки кримських татар припадає 95 відсотків обшуків, кількість викрадених і вбитих представників нашої народності становить 85-90 відсотків», - підкреслив Джемілєв.

За його словами, росіяни зрозуміли, що ніколи не зможуть ужитися з татарами, і з цієї причини сформували політику примусу до відходу.

«Вони не завантажують нас в вагони для худоби і не відправляють до Сибіру, як це було в 1944 році, тому що ми живемо в XXI столітті, проте слідують політиці, що здійснюється після окупації в 1783 році, коли було надано такий тиск, що більшість наших людей мігрували на Османські землі, особливо після Кримської війни. За різними оцінками на території Туреччини проживає від 3 до 5 мільйонів кримськотатарських турків кримського походження», - зазначив Джемілєв.

Порушуючи тему обмежувальних заходів щодо Росії, лідер кримськотатарського народу повідомив, що міжнародні санкції ефективні, але їх недостатньо.

«Після розмови з Володимиром Путіним в березні 2014 року я поїхав на засідання НАТО в Брюссель. Там мені пообіцяли, що введуть санкції і Крим обов'язково буде звільнений. Тоді я нагадав, що коли росіяни вторглися в Афганістан в 1979 році, також були введені санкції, але нам довелося чекати 10 років розпаду Радянського Союзу. «Чи доведеться нам і зараз чекати 10 років?» - поцікавився я. У відповідь я почув, що зараз дуже динамічна епоха і що це не займе багато часу, але, на жаль, пройшло вже 7 років», - констатував депутат Верховної Ради України.

На думку лідера кримськотатарського народу, незаконна анексія сильно вдарила по економіці і авторитету Росії.