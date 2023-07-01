Невдала спроба наступу російських військ на Антонівський міст - ISW

07:31 01 липня Київ, Україна

За інформацією Інституту вивчення війни (ISW), армія Росії зробила невдалу спробу відвоювати стратегічно важливий Антонівський міст, який з'єднує Херсон з лівим берегом Дніпра.. Росіяни не змогли витіснити українських захисників із їхніх укріплених позицій під східним прольотом.

Як зазначили аналітики, росіянам не вдається піти на прорив, навіть маючи чисельну перевагу. На їхню думку, росіяни роблять невдалі спроби настання через погане командування.

"Російське військове командування сліпо наказало російським військам відвоювати територію під прольотом Антонівського мосту на східному березі, що призвело до значних втрат серед російського особового складу та бронетехніки через обстріли з боку української артилерії та дистанційно встановлені міни", - зазначили експерти.

Вони ж зазначили, що українців на позиціях біля моста менше сотні.

Відомо, що росіяни завдали удару балістичними ракетами Іскандер по східному прольоту Антонівського мосту 30 червня.. Тим самим намагаючись не дати українцям піти вперед.

Раніше Джон Кірбі заявив, що США уважно стежать за ситуацією навколо Запорізької АЕС, але не вважають, що катастрофа неминуча.