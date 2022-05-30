Netflix пішов з ринку рф

14:59 30 травня Київ, Україна

Netflix пішов з ринку росії.

Стрімінгова платформа Netflix перестала з п'ятниці, 27 травня, працювати на території росії.



Про це речник компанії повідомив у коментарі агентству AFP.



Сайт та програма Netflix не були доступні з п'ятниці, і тепер представник Netflix підтвердив, що передплатники більше не мають доступу до контенту.



"Це проведення виходу з російського ринку", оголошеного у березні, наголосив представник Netflix. Зазначається, що компанія дочекалася кінця розрахункового циклу, щоб відключити клієнтів.



Netflix є провідною світовою стрімінговою платформою з 221,8 мільйона передплатників на кінець 2021 року, але в росії вона була другорядним гравцем.



У квітні акціонерам компанія заявила, що втратила 700 тисяч користувачів із платними підписками внаслідок виходу з росії.