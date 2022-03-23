Немає можливості ремонтувати. Російські поліціянти отримали заборону на використання іномарок

09:25 23 березня Київ, Україна

Західні санкції несподівано вдарили по російській поліції. Telegram-канал Baza опублікував указ керівника Головного управління МВС Росії у Свердловській області про зупинення використання службових автомобілів іноземного виробництва.



В указі йдеться про неможливість технічного обслуговування та ремонту поліційних автомобілів відповідних марок (Volkswagen, Renault, Skoda) після запровадження економічних санкцій проти Росії.



Відтак, з 1 квітня у центрі регіону, Єкатеринбурзі та всій Свердловської області під персональну відповідальність керівників відповідних відділень поліції зупиняється використання службових іномарок.



Інформацію про заборону підтвердили російські ЗМІ. Згідно з інформацією єкатеринбурзької філії видання МК, використовувати іноземні автомобілі не зможуть навіть працівники державної автоінспекції (ДІБДР), завданням яких є стежити за безпекою та порядком на автомобільних дорогах та затримувати порушників правил дорожнього руху.



Джерело регіонального видання Е1 у правоохоронних органах відзначило, що заборона стосуватиметься лише обласного центру. «Це рішення було у всій області. Проте лише в Єкатеринбурзі прямо заборонили їздити на іноземних службових машинах, в інших містах попросили їх рідше використовувати», – пояснив співрозмовник.



Один із працівників Державтоінспекції Єкатеринбурга підтвердив, що в автопарку їхнього полку є велика кількість автомобілів і навіть мотоциклів іноземного виробництва: «Незрозуміло зараз, що з ними робитимуть».



Офіційно єкатеринбурзька поліція інформацію про цю заборону не коментує.