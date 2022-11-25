"Немає України окремо від Європи": Зеленський закликав європейців до єднання проти російської агресії

12:50 25 листопада Київ, Україна

Росія все ще здатна здійснювати терор проти українців та інших народів, проте Європа здатна протистояти агресії кремля, якщо зберігатиме єдність.



Про це заявив президент Володимир Зеленський 25 листопада, виступаючи на Міжнародному симпозіумі The Idea If Europe.

"Цього року лінія фронту в Україні стала лінією боротьби Європи за себе. Минуло 274 дні – і очевидно, що антиєвропейська агресія Росії зазнає провалу, а європейська свобода буде гарантована", - зазначив він.

Гарант зазначив, що кремль поки що вдається до різних форм терору, проте об'єднана Європа здатна протистояти російській агресії.

"Агресору поки що вистачає ракет та артилерії, щоб щодня вбивати людей та провокувати нові труднощі для України та всієї Європи. Але немає і не буде того, на що російський імперіалізм завжди робив ключову ставку і що врешті-решт призводило Європу до поразок.. Нема розколів між європейцями. І зберігати таку реальність у Європі – наша з вами робота номер один", - наголосив президент.

Політик закликав європейців об'єднатися та долати всі складнощі разом.