Немає тіла – немає діла. Нова версія використання російських мобільних крематоріїв

12:25 04 квітня Київ, Україна

Мобільні крематорії, привезені російськими військами в Україну, призначалися задля утилізації тіл загиблих солдатів.

Про це 4 квітня повідомив у Telegram Центр протидії дезінформації при РНБО.



"У зв'язку з тим, що російське командування довго звітувало про відсутність втрат, здавалося, що метою перебування крематоріїв на території України було спалювання трупів російських солдатів", - йдеться у публікації.



Проте, за даними центру, в інсинераторах ІН-50.1КВ планували спалювати тіла загиблих цивільних осіб, щоб приховати військові злочини.



"Спосіб КДБ: "немає тіла – немає діла". Під натиском ЗСУ, поспіхом тікаючи з Київської області, окупанти кинули трупи російських солдатів і тіла закатованих українських громадян. Весь світ побачив задокументовані злочини російського миру", - наголосили у РНБО.