Немає жодного сенсу розмовляти з путіним, - прем'єр Естонії

12:04 16 травня Київ, Україна

Немає сенсу розмовляти з лідером російських окупантів володимиром путіним, якщо Захід справді хоче ізолювати його режим.

Про це заявила Euractiv прем'єр Естонії Кая Каллас , назвавши президента рф військовим злочинцем.

Як висловилися у виданні, це можна розглядати як злегка завуальовану критику значною мірою безуспішної телефонної дипломатії президента Франції Емманюеля Макрона з москвою. Окрім французького лідера, путіну дзвонить також і канцлер ФРН Олаф Шольц.



Минулого тижня Макрон заявив, що рф і Україні нібито "доведеться" дійти перемир'я шляхом переговорів, і що мирним зусиллям не послужить "приниження" росії, тобто її поразка на полі бою. Каллас сказала, що не бачить "ніякого сенсу у розмові з ним [путіним]".

"Якщо всі постійно телефонують йому, він не отримує послання, що він ізольований. Отже, якщо ми хочемо передати йому це повідомлення, що насправді "ти ізольований", не дзвоніть йому. У цьому немає сенсу", – сказала вона.

За словами прем'єра Естонії, із цими дзвінками путін "відчуває, що знаходиться в центрі уваги, тому що всі хочуть з ним поговорити".

«Але що ми з цього отримуємо?

Раніше на пресконференції Каллас додала: "Навіщо розмовляти із військовим злочинцем?"



Каллас переконана, що "мир не може бути кінцевою метою" майбутніх переговорів Україна – росія після закінчення війни: "Ми тричі припустилися цієї помилки у випадку з Грузією, Донбасом і Кримом".