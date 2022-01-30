Немає недоторканних: кожен міністр повинен бути готовий піти, в разі неефективності - Шмигаль

13:16 11 травень Київ, Україна

У разі неефективної роботи кожен український міністр повинен бути готовий скласти повноваження і піти у відставку, заявив прем'єр України Денис Шмигаль.



Прем'єр-міністр підкреслив, що в уряді "нині не маємо виконавців обов'язків, всі міністри на місцях".

"Це покладає певну відповідальність на кожного міністра, на уряд в цілому, на мене. Я завжди говорив і говорю: немає недоторканних урядів, міністрів і прем'єрів. Кожен повинен відповідати за результати своєї роботи і бути абсолютно готовим покинути свій пост в разі неефективної або некоректної роботи", - заявив Шмигаль.

За його словами, недоторканних немає, і ротації в уряді можливі.

"Конкретних кандидатур на сьогодні у мене на розгляді немає. Але ми розуміємо, що є певне незадоволення окремими міністрами у Верховній Раді, в комітетах... Якщо буде потреба прийняття кадрових рішень, такі рішення будуть прийматися", - підкреслив глава уряду.

Він зазначив, що питання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова - це "поки єдина точка напруги, яка існує щодо міністрів".