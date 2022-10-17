Немає гарантій безпеки та дозволу "місцевої влади": у МКЧХ пояснили, чому не їдуть до Оленівки

14:11 17 жовтня Київ, Україна

Команда з 11 співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), включаючи лікаря, готова відвідати військовополонених на Донеччині, зокрема в колонії в Оленівці, але не має мінімальних гарантій безпеки на місці та дозволу "місцевої влади" на візит.

Про це йдеться у заяві на сайті МКЧХ.



Зазначається, що місія представників МКЧХ полягає у перевірці умов утримання та лікування, доставленні предметів першої необхідності та забезпеченні військовополоненим можливості зв'язатися зі своїми сім'ями.

"Інтенсивні бойові дії в цьому районі сьогодні наголошують, наскільки велика небезпека і як важко було виконати цю місію.. Наша команда була готова протягом кількох місяців, але досі не має одночасно мінімальних гарантій безпеки на місці та місцевого дозволу на проведення візиту", - заявили в організації.

У Червоному Хресті також зазначили, що звинувачення МКЧХ у відмові у повному та негайному доступі "не допоможе ні військовополоненим, ні їхнім родинам".

"У будь-якому міжнародному збройному конфлікті становище військовополонених можуть змінити залучені держави та владу, яка їх утримує.. Саме вони зобов'язані звертатися з ними гуманно відповідно до Женевських конвенцій та надати МКЧХ доступ до всіх з них», — йдеться у заяві.

У МКЧХ зазначили, що згідно з третьою Женевською конвенцією сторони міжнародного збройного конфлікту зобов'язані надавати Червоному Хресту негайний доступ до всіх військовополонених та право на їхнє відвідування, де б вони не утримувалися.



Нагадаємо, 13 жовтня керівник Офісу президента Андрій Єрмак зажадав Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ): найближчими днями направити свою місію до колонії в Оленівці, де утримують українських військовополонених.

14 жовтня у Міжнародному комітеті Червоного Хреста заявили, що вони готові та попросили надати їм негайний та безперешкодний доступ до всіх військовополонених.