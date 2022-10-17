Немає гарантій безпеки та дозволу "місцевої влади": у МКЧХ пояснили, чому не їдуть до Оленівки

Команда з 11 співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), включаючи лікаря, готова відвідати військовополонених на Донеччині, зокрема в колонії в Оленівці, але не має мінімальних гарантій безпеки на місці та дозволу "місцевої влади" на візит.
Про це йдеться у заяві на сайті МКЧХ.
Зазначається, що місія представників МКЧХ полягає у перевірці умов утримання та лікування, доставленні предметів першої необхідності та забезпеченні військовополоненим можливості зв'язатися зі своїми сім'ями.
Зазначається, що місія представників МКЧХ полягає у перевірці умов утримання та лікування, доставленні предметів першої необхідності та забезпеченні військовополоненим можливості зв'язатися зі своїми сім'ями.
У Червоному Хресті також зазначили, що звинувачення МКЧХ у відмові у повному та негайному доступі "не допоможе ні військовополоненим, ні їхнім родинам".
У МКЧХ зазначили, що згідно з третьою Женевською конвенцією сторони міжнародного збройного конфлікту зобов'язані надавати Червоному Хресту негайний доступ до всіх військовополонених та право на їхнє відвідування, де б вони не утримувалися.
Нагадаємо, 13 жовтня керівник Офісу президента Андрій Єрмак зажадав Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ): найближчими днями направити свою місію до колонії в Оленівці, де утримують українських військовополонених.
14 жовтня у Міжнародному комітеті Червоного Хреста заявили, що вони готові та попросили надати їм негайний та безперешкодний доступ до всіх військовополонених.
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