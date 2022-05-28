Зазнавши величезних втрат, ворог відступив у районі Сєверодонецька - Гайдай

09:57 28 травня Київ, Україна

У районі Сєверодонецька ворог зосередив сили, намагаючись зайняти стратегічно важливе місто. Останнім часом зведення говорили про запеклі бої. І ось, як повідомив сьогодні вранці, 28 травня, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, війська країни-агресора Росії зазнали значних втрат і були змушені відступити в районі Сєверодонецька, а також населених пунктів Тошківка та Осколонівка.

Він зазначив, що росіян вдалося відсунути на раніше зайняті позиції.. При цьому пошкоджено ще один міст Сєверодонецька та Лисичанська, але проїзд між містами зберігається.

"Втім, не залишають (загарбники – ред.) спроби вийти в тил наших військ та порушити логістичне забезпечення Луганщини. Сєвєродонецьк ворог обстрілював кілька разів, щонайменше тричі – дуже потужно, подекуди починалися вуличні бої. Як наслідок, пошкодження 14 багатоповерхівок. Також серйозно обстріляно найближче селище Синецький, яке місцеві часто називають хутором", – заявив Гайдай.

Крім того, зафіксовано руйнування в інших містах Луганщини: дев'ять будинків у Горському, по чотири – у Золотому та Лисичанську. А також у смт Врубівка – 12, селі Оріхове – два.

Напередодні керівник Сєвєродонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк заявив, що наразі місто перебуває у жорсткій обороні – майже на 2/3 периметра міста розташувався ворог, але місто не оточене.

Також повідомлялося, що з початку війни у Сєвєродонецьку померло понад 1,5 тисячі жителів. При цьому точно порахувати, скільки людей стали жертвами ворожого обстрілу, на даний момент неможливо.