Незважаючи на повідомлення про новий наступ росії, західні посольства залишаються в Києві

Західні посольства не евакуювали своїх співробітників на тлі повідомлень про підготовку росії до нового великого наступу.
Про це в інтерв'ю ВВС News Україна розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За словами міністра, партнери впевнені в успішності України на полі бою, тож минулорічна ситуація не повторюється.
Вона докорінно відрізняється від тієї, яка була на початку війни, пояснив Кулеба.
Вона докорінно відрізняється від тієї, яка була на початку війни, пояснив Кулеба.
Наразі цього страху немає, партнери впевнені в Україні, додав він.
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