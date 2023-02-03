Незважаючи на повідомлення про новий наступ росії, західні посольства залишаються в Києві

14:55 03 лютого Київ, Україна

Західні посольства не евакуювали своїх співробітників на тлі повідомлень про підготовку росії до нового великого наступу.
 
Про це в інтерв'ю ВВС News Україна розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За словами міністра, партнери впевнені в успішності України на полі бою, тож минулорічна ситуація не повторюється.

Вона докорінно відрізняється від тієї, яка була на початку війни, пояснив Кулеба.
“Не приховуватимемо... в одній країні припускали, що Україна впаде через 48 годин, в іншій — через 72 години, а оптимісти вважали, що тиждень протримається. Тому вони мали цей страх і евакуювали посольства", — сказав міністр.
Наразі цього страху немає, партнери впевнені в Україні, додав він.
"І я зараз теж більше впевнений у партнерах, аніж я був у них впевнений на початку", - сказав Кулеба.