Незважаючи на повідомлення про новий наступ росії, західні посольства залишаються в Києві

14:55 03 лютого Київ, Україна

Західні посольства не евакуювали своїх співробітників на тлі повідомлень про підготовку росії до нового великого наступу.





Вона докорінно відрізняється від тієї, яка була на початку війни, пояснив Кулеба. Про це в інтерв'ю ВВС News Україна розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба . За словами міністра, партнери впевнені в успішності України на полі бою, тож минулорічна ситуація не повторюється.Вона докорінно відрізняється від тієї, яка була на початку війни, пояснив Кулеба.

“Не приховуватимемо... в одній країні припускали, що Україна впаде через 48 годин, в іншій — через 72 години, а оптимісти вважали, що тиждень протримається. Тому вони мали цей страх і евакуювали посольства", — сказав міністр.

Наразі цього страху немає, партнери впевнені в Україні, додав він.