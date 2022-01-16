Незважаючи на невдоволення Росії, Захід готовий до нових переговорів

12:33 15 січень Київ, Україна

Як і очікувалося, переговори країн Заходу з Росією щодо безпеки не принесли жодного прориву. Кремль висловив своє повне невдоволення, оскільки не отримав бажаних гарантій щодо виставлених ним вимог.

Як заявив секретар президента РФ Дмитро Пєсков, переговори були формальними і не несли конкретики у досягненні "конкретних результатів, конкретних відповідей".

У той же час, представник Путіна звинуватив партнерів з переговорів у відсутності бажання врегулювати ситуацію дипломатичним шляхом, тоді як "Росія ніколи не мала дефіциту політичної волі до продовження переговорів".

У свою чергу США і НАТО, хоч і зіткнулися з непробивною позицією РФ, висловлюють готовність до проведення з Росією з гарантій безпеки. Єдиною умовою, яку виставляє Захід та заперечує Росія, є ситуація навколо України.

Після переговорів держсекретаря Ентоні Блінкена з генсеком НАТО Йєнсом Столтенбергом, у Держдепі заявили про подальші плани вести розмову з Москвою і вкотре нагадали Росії про негайну деескалацію її агресії щодо України.