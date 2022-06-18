Несподіваний візит Бориса Джонсона до Києва. Підсумки візиту

Борис Джонсон знову опинився у Києві та знову без особливого попередження. Минулий візит Джонсона зробив його надзвичайно популярним персонажем в Україні.

Цей візит Джонсона став сюрпризом, оскільки не було оголошено заздалегідь. Більше того, у п'ятницю прем'єр мав виступити на конференції на півночі Англії – але натомість опинився в українській столиці.

Джонсон та Зеленський, як і 9 квітня, під час першого візиту британського прем'єра прогулялися центром Києва.

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На цей раз лідери відвідали Михайлівський Золотоверхий собор. Вони поклали квіти до Стіни пам'яті загиблих за Україну. Пам'ять полеглих героїв вшанували хвилиною мовчання.

Священнослужитель собору розповів британському прем'єру про історію Михайлівського Золотоверхого собору та його архітектурну та художню цінність.. Джонсон ставив священикові питання про внутрішнє оздоблення та золоту покрівлю куполів. За словами Джонсона, екскурсія собором була "фантастичною".

Потім Зеленський із Джонсоном прийшли подивитися знищену російську бронетехніку, яка виставлена на Михайлівській площі у центрі Києва.. Основну частину цієї техніки ворог використав під час наступу на Київ.

На площі президент з прем'єром Британії помахали натовпу людей, які радісно вигукували їм.. Джонсон голосно промовив Слава Україні!

Після екскурсії Джонсон підійшов до натовпу та подякував українському народові за мужність, сказавши українською Дякую!

Під час переговорів Зеленський обговорив з Джонсоном постачання важкої зброї та систем ППО, економічну підтримку України, посилення тиску санкцій на Росії, а також гарантії безпеки.

Зеленський заявив, що у них із Джонсоном "спільний погляд на те, як рухатися до перемоги України". Він подякував прем'єру Британії за потужну підтримку.

"Головне сьогодні – забезпечити також протиповітряну оборону для України. Почали рухатися у цьому напрямку. Російські ракети залишаються загрозою для наших людей, усієї території України. Абсолютна більшість російських ракетних ударів ведеться російською армією за звичайними людьми, по цивільній інфраструктурі – житлових будинках, школах, лікарнях, університетах, транспорті. Очевидно, що це має бути одним із першочергових завдань для всіх нас, наших партнерів – допомогти у захисті від російських ракет. Це буде гарантією життя для людей на більшості нашої території", – наголосив президент.

Також, за його словами, під час переговорів сторони торкнулися підсумків третьої зустрічі у форматі Рамштайн, де Великобританія сприяла інтересам України.

Крім того, співрозмовники обговорили потребу нашої держави у фінансовій та економічній підтримці.

"Це не лише фінанси, у нас також дефіцит пального через бомбардування нашого нафтопереробного заводу, наших резервів російською федерацією. Також проговорили складне питання – це забезпечення підготовки до опалювального сезону. Я вдячний Борису за готовність допомагати нашій державі", – сказав Зеленський.

Сторони також продовжили опрацювання гарантій безпеки для України, які можуть дати стабільність не лише нашій державі, а й Європі та миру.. Також Зеленський обговорив із Джонсоном розмінування територій України.

"Сумнів, що ми переможемо, ми не маємо, тому ми вже готуємося до відновлення країни після нашої перемоги", – сказав Зеленський.

Зі свого боку, Борис Джонсон висловив розуміння неможливості будь-яких компромісів українського народу з президентом Росії владимиром путіним.

"Україна страждає, українські військові страждають, але є всі ознаки та докази, що війська Росії знаходяться під значним тиском, зазнають тяжких втрат, колосально витрачають своє озброєння. За 114 днів нападу на Україну вони досі не досягли мети, які визначили для себе на перший тиждень", – сказав Джонсон.

За його словами, Великобританія хоче забезпечити Україні стратегічну витривалість, тому посилить світову дипломатичну коаліцію на підтримку нашої держави та працюватиме над посиленням санкцій проти режиму путіна.

Прем'єр Британії запевнив, що його країна готова надавати Україні озброєння, організовувати підготовку військових для його застосування.

"Український народ та ЗСУ зможуть завдяки цьому зробити те, що хочуть справді зробити українці, а саме – вигнати агресора з України", – наголосив він.

Як заявив Джонсон, мета цього візиту - просте та ясне послання українцям: Великобританія буде з народом України доти, доки він зрештою не переможе.