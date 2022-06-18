Несподіваний візит Бориса Джонсона до Києва. Підсумки візиту

Борис Джонсон знову опинився у Києві та знову без особливого попередження. Минулий візит Джонсона зробив його надзвичайно популярним персонажем в Україні.
Цей візит Джонсона став сюрпризом, оскільки не було оголошено заздалегідь. Більше того, у п'ятницю прем'єр мав виступити на конференції на півночі Англії – але натомість опинився в українській столиці.
Джонсон та Зеленський, як і 9 квітня, під час першого візиту британського прем'єра прогулялися центром Києва.
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На цей раз лідери відвідали Михайлівський Золотоверхий собор. Вони поклали квіти до Стіни пам'яті загиблих за Україну. Пам'ять полеглих героїв вшанували хвилиною мовчання.
Священнослужитель собору розповів британському прем'єру про історію Михайлівського Золотоверхого собору та його архітектурну та художню цінність.. Джонсон ставив священикові питання про внутрішнє оздоблення та золоту покрівлю куполів. За словами Джонсона, екскурсія собором була "фантастичною".
Потім Зеленський із Джонсоном прийшли подивитися знищену російську бронетехніку, яка виставлена на Михайлівській площі у центрі Києва.. Основну частину цієї техніки ворог використав під час наступу на Київ.
На площі президент з прем'єром Британії помахали натовпу людей, які радісно вигукували їм.. Джонсон голосно промовив Слава Україні!
Після екскурсії Джонсон підійшов до натовпу та подякував українському народові за мужність, сказавши українською Дякую!
Під час переговорів Зеленський обговорив з Джонсоном постачання важкої зброї та систем ППО, економічну підтримку України, посилення тиску санкцій на Росії, а також гарантії безпеки.
Зеленський заявив, що у них із Джонсоном "спільний погляд на те, як рухатися до перемоги України". Він подякував прем'єру Британії за потужну підтримку.
Також, за його словами, під час переговорів сторони торкнулися підсумків третьої зустрічі у форматі Рамштайн, де Великобританія сприяла інтересам України.
Крім того, співрозмовники обговорили потребу нашої держави у фінансовій та економічній підтримці.
Сторони також продовжили опрацювання гарантій безпеки для України, які можуть дати стабільність не лише нашій державі, а й Європі та миру.. Також Зеленський обговорив із Джонсоном розмінування територій України.
Зі свого боку, Борис Джонсон висловив розуміння неможливості будь-яких компромісів українського народу з президентом Росії владимиром путіним.
За його словами, Великобританія хоче забезпечити Україні стратегічну витривалість, тому посилить світову дипломатичну коаліцію на підтримку нашої держави та працюватиме над посиленням санкцій проти режиму путіна.
Прем'єр Британії запевнив, що його країна готова надавати Україні озброєння, організовувати підготовку військових для його застосування.
Як заявив Джонсон, мета цього візиту - просте та ясне послання українцям: Великобританія буде з народом України доти, доки він зрештою не переможе.
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