Неоімперська кампанія путіна не повинна увінчатися успіхом, - заявив Шольц.

10:52 29 січня Київ, Україна

Світ не повинен дозволити російському диктатору Володимиру Путіну продовжувати обраний ним шлях - неоімперську кампанію. Про це сказав Канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю журналістам з Аргентини, Чилі та Бразилії, текст якого у суботу, 28 січня, опубліковано на сайті німецького уряду.

Зокрема, Шольца запитали, чи він розглядає російсько-українську війну як боротьбу за захист демократичних цінностей, як про неї говорить президент Володимир Зеленський.

Він заявив, що агресивна війна Росії проти України є кричущим порушенням міжнародного права і, отже, не є "чисто європейським питанням", а будь-хто, хто ігнорує основні принципи статуту ООН, підриває основи міжнародного порядку.

"Світ не повинен дозволити путіну йти своїм шляхом. Його неоімперська кампанія не має увінчатися успіхом", - заявив Шольц.

Він же заявив, що у розмовах з путіним неодноразово висловлювався за негайне припинення російських атак, повне виведення російських військ та за переговори.

"Росія, з іншого боку, все ще розраховує на військову ескалацію майже через рік після початку її агресивної війни, незважаючи на численні жертви з обох сторін, і незважаючи на те, що вона не змогла досягти жодної з цілей, які вона пов'язувала з нападом на Україну", - заявив Шольц.

Канцлер також підкреслив, що 24 лютого 2022 стало поворотним моментом, і Німеччина швидко адаптувалася до нової реальності - реальності, в якій більше немає співпраці з Росії.

"Протягом кількох місяців ми змінили енергопостачання Німеччини і стали незалежними від газу, нафти чи вугілля з Росії. І ми працюємо над скороченням односторонньої залежності у нашій економіці", - додав Шольц.

Зазначимо, Німеччина розширюватиме військову допомогу Україні. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Ісландії Катрін Якобсдоттір.

Нагадаємо, 25 січня уряд Німеччини офіційно повідомив про рішення передати ЗСУ основні бойові танки Leopard-2, і дозволити реекспорт іншим країнам, які також хочуть зробити це.