Німецьке видання назвало сім перешкод для запуску Північного потоку-2

09:30 19 серпня Киев, Украина

Як стало відомо з повідомлень ЗМІ, будівництво Північного потоку-2 має бути завершено 23 серпня. Але, як пишуть ті ж ЗМІ, для введення газопроводу в експлуатацію Росії доведеться зіткнутися з низкою проблем.

Німецьке видання Handelsblatt назвало сім складнощів, з якими ще зіткнеться проєкт Північний потік-2.

В першу чергу відзначається, що проблемою є газова директива Євросоюзу. А саме положення документа, згідно з яким власник будь-якого газопроводу не може одночасно бути його оператором, що безпосередньо стосується Газпрому.

Друга перешкода - опір будівництву з боку Польщі та країн Балтії.

Також зазначається, що проєкт загрожує економіці України, бюджет якої залежить від доходів, одержуваних за транзит газу. У зв'язку з цим Київ спробує знайти могутніх союзників, щоб якось вплинути на подальший хід подій, вважає автор статті.

Третя перешкода - більшість євродепутатів ставляться до Північного потоку-2 негативно.

Четверта перешкода - німецька партія "Зелені". Якщо після вересневих виборів до Бундестагу представники цього політичного руху увійдуть до коаліційного уряду, то з газопроводом буде розбиратися Кабінет Міністрів, який вже не буде так само згуртовано відстоювати проєкт, як при Ангелі Меркель, йдеться в матеріалі.

П'ята перешкода - новий радник держсекретаря США з енергобезпеки Амос Хохштейн.

"Хохштейн - рішучий противник Північного потоку-2 і в цілому налаштований критично щодо Росії", - йдеться в публікації.

Шоста перешкода - зараз йдуть розгляди за позовами Союзу охорони природи Німеччини і Німецької спілки допомоги довкіллю проти трубопроводу. Екологи намагаються зупинити будівництво в морських акваторіях, аргументуючи це міркуваннями захисту клімату.

Остання перешкода - політика самого ЄС в галузі охорони навколишнього середовища.

"Повинно пройти 50 років, перш ніж будівництво Північного потоку-2 економічно окупиться. Однак уже менше ніж через 30 років ЄС хоче стати кліматично нейтральним, тобто більше не спалювати викопне паливо, до якого належить і природний газ", - зазначає автор статті.

При цьому він відзначає, що газопровід можна переробити для транспортування водню.