Німецьке видання назвало сім перешкод для запуску Північного потоку-2

Як стало відомо з повідомлень ЗМІ, будівництво Північного потоку-2 має бути завершено 23 серпня. Але, як пишуть ті ж ЗМІ, для введення газопроводу в експлуатацію Росії доведеться зіткнутися з низкою проблем.
Німецьке видання Handelsblatt назвало сім складнощів, з якими ще зіткнеться проєкт Північний потік-2.
В першу чергу відзначається, що проблемою є газова директива Євросоюзу. А саме положення документа, згідно з яким власник будь-якого газопроводу не може одночасно бути його оператором, що безпосередньо стосується Газпрому.
Друга перешкода - опір будівництву з боку Польщі та країн Балтії.
Також зазначається, що проєкт загрожує економіці України, бюджет якої залежить від доходів, одержуваних за транзит газу. У зв'язку з цим Київ спробує знайти могутніх союзників, щоб якось вплинути на подальший хід подій, вважає автор статті.
Третя перешкода - більшість євродепутатів ставляться до Північного потоку-2 негативно.
Четверта перешкода - німецька партія "Зелені". Якщо після вересневих виборів до Бундестагу представники цього політичного руху увійдуть до коаліційного уряду, то з газопроводом буде розбиратися Кабінет Міністрів, який вже не буде так само згуртовано відстоювати проєкт, як при Ангелі Меркель, йдеться в матеріалі.
П'ята перешкода - новий радник держсекретаря США з енергобезпеки Амос Хохштейн.
Шоста перешкода - зараз йдуть розгляди за позовами Союзу охорони природи Німеччини і Німецької спілки допомоги довкіллю проти трубопроводу. Екологи намагаються зупинити будівництво в морських акваторіях, аргументуючи це міркуваннями захисту клімату.
Остання перешкода - політика самого ЄС в галузі охорони навколишнього середовища.
При цьому він відзначає, що газопровід можна переробити для транспортування водню.
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