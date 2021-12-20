Німецьке видання Bild про три етапи можливого вторгнення РФ в Україну

06:47 05 грудень Київ, Україна

Чергова публікація про можливе та заплановане вторгнення Росії в Україну з'явилася на сторінках німецького видання Bild. І знову ЗМІ спираються на дані розвідок західних країн. Цього разу було опубліковано поетапний план дій РФ у разі відмови НАТО поступитися вимогам Кремля.

Зазначається, що напад планується у три етапи на початку 2022 року з метою захоплення до двох третин території України, включаючи Київ.

За даними газети The Washington Post, Путін планує вторгнення за участю 175 тисяч солдатів. Проте видання BILD дізналося про подробиці російських планів, які, за словами одного з високопоставлених офіцерів, "лежать у ящику, а Путін ще не вирішив, чи будуть вони реалізовані".

Згідно з джерелом відомства, за наказом Путіна російська армія завдасть "одночасної атаки з північного Криму через території ОРДЛО на сході та з півночі". Цей висновок є як оцінкою НАТО, так і висновком української військової розвідки.

Таким чином, атака може статися наприкінці січня – на початку лютого, якщо Україна та НАТО не дадуть відповідь на вимоги Путіна, повідомляє видання.

Проте в НАТО повідомляють, що атаку розглядають у три етапи, кожна фаза може бути останньою в операції, якщо реакція Заходу на вторгнення призведе до переоцінки ситуації.

Фаза 1: південь

На першому етапі буде захоплено південь України, "щоб забезпечити постачання до Криму, а також відрізати Україну від моря та, отже, від постачання", - сказав BILD офіцер служби безпеки.

Росія планує використати десантні кораблі, які були перекинуті з Балтійського моря до регіону навесні, "для перевезення танків та військ з Криму на околиці Одеси", - сказав високопоставлений офіцер західної розвідки.

Водночас у Херсонській області вздовж річки Дніпро проводитимуться "повітряно-десантні операції спецзагону", які заблокують мости через найважливішу річку країни і, таким чином, припинять постачання. "З Криму спочатку буде лише артилерійський вогонь по сильних українських позиціях. Тоді українські війська будуть зв'язані тут і не зможуть відбити мости за ними".

Просуваючись на захід з окупованого Донбасу на сході України, російські війська поділяться і просунуться, з одного боку, у Запоріжжя (найважливіший військовий центр на півдні України) і далі з іншого боку просуватимуться у бік Криму.

Якщо це вдасться, весь південь України опиниться під контролем Росії, і Путін збудує коридор з Росії до кордону НАТО з Румунією.

Фаза 2: північний схід

Якщо Кремль вважатиме за потрібне, російські танкові частини можуть перейти кордон у Луганській та Харківській областях та просунутися до великих міст Дніпро та Полтава.

"Насамперед, вони оточуватимуть міста та відключатимуть електрику, газ та постачання продовольства. Через кілька тижнів росіяни можуть уславити себе як рятівників мирних жителів, вторгнутися у капітулюючі міста та врятувати українське населення від голоду чи смерті”, - пояснює один із офіцерів.

Фаза 3: Київ

На третьому етапі кремлівська армія наступатиме на Київ із півночі. "Звичайно, це можете статися і на початку війни, якщо цього вимагатимуть обставини", - сказало BILD джерело.

Якщо Білорусь буде готова стати як відправна точка для російських або навіть білоруських атак, це буде план Росії щодо оточення та облоги Києва з північного сходу та північного заходу за допомогою кліщів.

Згодом російські війська просунуться "приблизно до лінії Коростень-Умань, щоб відрізати постачання із Західної України". Тоді можна було б чекати на капітуляцію Києва, а значить, і України під тиском Заходу".

В результаті такого сценарію, про який Кремль, мабуть, має плани, які тепер відомі західним спецслужбам, Росія займе близько двох третин нинішньої території України. Інший інсайдер сказав: "Якщо Росія вторгнеться, санкції все одно будуть. Тоді вже немає сенсу зупинятися на півдорозі".

Відступ українських військ

Наразі військові негативно ставляться до оцінки обороноздатності України. "Українці будуть боротися, але вони не зможуть протистояти великому наступу росіян", - сказав BILD високопосадовець. "Якщо їх не буде повністю знищено", київські збройні сили відійдуть на захід країни.

Інший співробітник BILD: "Американських протитанкових ракет Джавелін далеко не вистачить для всіх російських танків, а турецькі безпілотники Байрактар - легка здобич для російських бойових літаків".

Для захисту України негайно знадобляться сучасні західні зенітні ракети типу Патріот та протикорабельні ракети типу Гарпун.

Офіцер західної служби безпеки сказав: "Союзники зараз переосмислюють постачання зброї в Україну. Але це рішення не може виходити від НАТО, а лише від її суверенних членів".

Нагадаємо, напередодні глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що можлива ескалація з боку РФ може статися наприкінці січня 2022 року.