Німецький концерн Rheinmetall поставить Україні снаряди для Gepard замість Швейцарії

10:50 16 червня Київ, Україна

Німецький концерн Rheinmetall незабаром укладе мільярдну угоду з урядом Німеччини та поставить Україні снаряди для установок Gepard замість Швейцарії.

Про це повідомляє Reuters.

Rheinmetall запустила виробничу лінію після того, як Швейцарія відмовилася дозволити експорт боєприпасів калібром 35 мм для Gepard в Україну.

Як заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, компанія розраховує укласти з урядом Німеччини контракт на мільярди євро протягом найближчих тижнів і поставити перші снаряди калібром 35-мм для зенітних установок Gepard в Україну в липні.
"Уряд замовив 300 тисяч снарядів. Цього року ми обов'язково поставимо від 40 до 60 тисяч снарядів", - наголосив Паппергер.
За цілий рік Паппергер чекає на оборонні замовлення на "двозначну суму мільярдів євро".
"Це, безперечно, буде наш найкращий рік у тому, що стосується отримання замовлень", - сказав він, додавши, що він очікує на цілу низку угод щодо транспортних засобів, боєприпасів, електроніки та радарних систем.