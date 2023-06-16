Німецький концерн Rheinmetall поставить Україні снаряди для Gepard замість Швейцарії

10:50 16 червня Київ, Україна





Про це повідомляє Reuters.



Rheinmetall запустила виробничу лінію після того, як Швейцарія відмовилася дозволити експорт боєприпасів калібром 35 мм для Gepard в Україну.



Як заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, компанія розраховує укласти з урядом Німеччини контракт на мільярди євро протягом найближчих тижнів і поставити перші снаряди калібром 35-мм для зенітних установок Gepard в Україну в липні. Німецький концерн Rheinmetall незабаром укладе мільярдну угоду з урядом Німеччини та поставить Україні снаряди для установок Gepard замість Швейцарії.Про це повідомляє Reuters.Rheinmetall запустила виробничу лінію після того, як Швейцарія відмовилася дозволити експорт боєприпасів калібром 35 мм для Gepard в Україну.Як заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, компанія розраховує укласти з урядом Німеччини контракт на мільярди євро протягом найближчих тижнів і поставити перші снаряди калібром 35-мм для зенітних установок Gepard в Україну в липні.

"Уряд замовив 300 тисяч снарядів. Цього року ми обов'язково поставимо від 40 до 60 тисяч снарядів", - наголосив Паппергер.

За цілий рік Паппергер чекає на оборонні замовлення на "двозначну суму мільярдів євро".