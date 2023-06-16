Німецький концерн Rheinmetall поставить Україні снаряди для Gepard замість Швейцарії

Німецький концерн Rheinmetall незабаром укладе мільярдну угоду з урядом Німеччини та поставить Україні снаряди для установок Gepard замість Швейцарії.
Про це повідомляє Reuters.
Rheinmetall запустила виробничу лінію після того, як Швейцарія відмовилася дозволити експорт боєприпасів калібром 35 мм для Gepard в Україну.
Як заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, компанія розраховує укласти з урядом Німеччини контракт на мільярди євро протягом найближчих тижнів і поставити перші снаряди калібром 35-мм для зенітних установок Gepard в Україну в липні.
Про це повідомляє Reuters.
Rheinmetall запустила виробничу лінію після того, як Швейцарія відмовилася дозволити експорт боєприпасів калібром 35 мм для Gepard в Україну.
Як заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, компанія розраховує укласти з урядом Німеччини контракт на мільярди євро протягом найближчих тижнів і поставити перші снаряди калібром 35-мм для зенітних установок Gepard в Україну в липні.
За цілий рік Паппергер чекає на оборонні замовлення на "двозначну суму мільярдів євро".
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