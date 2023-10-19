Німецький канцлер анонсував зимовий військовий пакет допомоги для України

Німецький канцлер Олаф Шольц оголосив про підготовку зимового пакета військової допомоги під час свого виступу у Бундестазі, повідомляє Tagesschau.
Шольц запевнив про намір продовжувати постачання озброєнь Україні і підкреслив, що цей анонсований пакет міститиме все необхідне для забезпечення протиповітряної оборони.
У попередніх заявах Міністерства оборони Німеччини вже було оголошено про наміри надати Україні додаткові компоненти, зокрема установку зенітно-ракетного комплексу Patriot, нові системи Iris-T, нові зенітні установки Gepard та боєприпаси.
Шольц запевнив про намір продовжувати постачання озброєнь Україні і підкреслив, що цей анонсований пакет міститиме все необхідне для забезпечення протиповітряної оборони.
У попередніх заявах Міністерства оборони Німеччини вже було оголошено про наміри надати Україні додаткові компоненти, зокрема установку зенітно-ракетного комплексу Patriot, нові системи Iris-T, нові зенітні установки Gepard та боєприпаси.
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