Німецький аналітик щодо постачання зброї Німеччиною в Україну

Значна кількість німецьких політиків та експертів вважають позицію німецького уряду щодо ненадання Україні озброєння на тлі зростання загрози російського вторгнення помилковою.

Про це повідомив віцепрезидент найбільшого аналітичного центру Центральної Європи GLOBSEC Мартенс Роланд Фройденштайн.

«Багато експертів і політиків, які хотіли б допомогти Україні себе захистити, вважають таку лінію (про відмову Берліна в постачанні озброєння Києву) неправильною і що Німеччині слід було б відкоригувати свою позицію», – пояснив Фройденштайн.