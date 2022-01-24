Німецький аналітик щодо постачання зброї Німеччиною в Україну

Значна кількість німецьких політиків та експертів вважають позицію німецького уряду щодо ненадання Україні озброєння на тлі зростання загрози російського вторгнення помилковою.
Про це повідомив віцепрезидент найбільшого аналітичного центру Центральної Європи GLOBSEC Мартенс Роланд Фройденштайн.
Проте, на думку експерта, наразі німецька політична еліта все ж таки досягла певного консенсусу в цьому питанні, і його нещодавно озвучила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.
Фройденштайн додав, що партія «Зелених» має прихильників щодо надання Україні озброєння. «Свого часу один із лідерів «зелених» Роберт Хабек, відвідуючи Україну під час передвиборчої кампанії, наполягав на оборонному озброєнні для України. Але потім йому довелося відкликати свою заяву, оскільки його колеги були проти цього», – підсумував експерт.
Фройденштайн додав, що партія «Зелених» має прихильників щодо надання Україні озброєння. «Свого часу один із лідерів «зелених» Роберт Хабек, відвідуючи Україну під час передвиборчої кампанії, наполягав на оборонному озброєнні для України. Але потім йому довелося відкликати свою заяву, оскільки його колеги були проти цього», – підсумував експерт.
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