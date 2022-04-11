Німецькі лікарі приймуть поранених на війні українців

12:08 11 квітня Київ, Україна

Бундесвер готує рейс для перевезення поранених на війні українців до лікарень Німеччини.

Про це пише Spiegel.

З цією метою спеціальний літак ВПС Airbus A310 MedEvac має вилетіти з Кельна до польського Жешува, а звідти доставити дітей та дорослих на лікування до Німеччини.

Жешув знаходиться приблизно за 90 км від кордону з Україною.

Це буде перший подібний політ із початку війни росії проти України. Проте у минулому поранених на Донбасі українських солдатів вже привозили на лікування до Німеччини.