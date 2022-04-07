Німецькі ЗМІ розповіли про компенсації для України при запуску ПП-2

18:14 09 липня Київ, Україна

Якщо при запуску Північного потоку - 2 роль України як транзитера ослабне, США і Німеччина змушені будуть запропонувати компенсаторні варіанти.

Про це в п'ятницю, 9 липня, повідомляє Der Spiegel без вказівки джерела.



Відзначається, що домовленості Німеччини і США з теми Північного потоку-2, якщо будуть досягнуті, можуть передбачати допомогу Україні в енергетичній сфері. Зокрема, повідомляється, що вирішити спір можна, якщо запропонувати Україні компенсацію, в разі якщо країна втратить роль транзитера газу.



"Ще кажуть про можливу обіцянку з німецької сторони вкласти мільярди в ремонт абсолютно зношеної газотранспортної мережі України", - йдеться в статті.



Також Берлін може запропонувати Києву співпрацю у сфері виробництва водню.