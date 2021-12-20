Немчинов: місцева влада може самостійно посилювати карантинні обмеження

Через спалах пандемії в країні, мери, чиї регіони потрапили в "помаранчеву" зону, можуть самостійно посилювати карантинні обмеження та посилювати контроль за їхнім дотриманням.
Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчинов.
Він додав, що регіони можуть самостійно приймати рішення і про посилення контролю за дотриманням карантину, і про готовність медичних закладів, які беруть COVID-пацієнтів, а також і про виявлення і реєстрацію громадян з підозрою на коронавірус.
В Україні з 24 лютого діє адаптивний карантин. Всі регіони розділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони.
Він додав, що регіони можуть самостійно приймати рішення і про посилення контролю за дотриманням карантину, і про готовність медичних закладів, які беруть COVID-пацієнтів, а також і про виявлення і реєстрацію громадян з підозрою на коронавірус.
В Україні з 24 лютого діє адаптивний карантин. Всі регіони розділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони.
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