Нелегальне або нагородну: скандал зі зброєю Чорновіл

Екс-депутат говорить, їй інкримінують те, що нагородний автомат був захоплений в бою, отже, він нелегальний.
Госбюро розслідувань порушило справу, в якому проводиться експертиза щодо нагородного автомата екс-нардепа Тетяни Чорновол, про це вона повідомила в ефірі hromadske.
"Нещодавно я дізналася, що проти мене порушили справу, в якому зараз проводиться експертиза щодо мого нагородного автомата. Я намагалася з'ясувати, в чому суть, бо автомат легальний. Він нагородний, у нього є посвідчення, датоване 16 жовтня 2014 року. Зараз я з'ясувала , що мені інкримінують те, що цей автомат був захоплений в бою, отже, нелегальний ", - сказала Чорновіл.
Як відомо, Чорновіл підозрюють у підпалі офісу Партії регіонів центрі Києва 18 лютого 2014 року, в результаті якого загинув чоловік. Вона визнає факт підпалу, але в смерті чоловіка вважає себе невинною.
Печерський суд 16 квітня обрав Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета, проте 24 квітня Київський апеляційний суд змінив його на нічний домашній арешт.
На початку травня суд дозволив вилучити у Тетяни Чорновол посвідчення на нагородну зброю.
Госбюро розслідувань порушило справу, в якому проводиться експертиза щодо нагородного автомата екс-нардепа Тетяни Чорновол, про це вона повідомила в ефірі hromadske.
"Нещодавно я дізналася, що проти мене порушили справу, в якому зараз проводиться експертиза щодо мого нагородного автомата. Я намагалася з'ясувати, в чому суть, бо автомат легальний. Він нагородний, у нього є посвідчення, датоване 16 жовтня 2014 року. Зараз я з'ясувала , що мені інкримінують те, що цей автомат був захоплений в бою, отже, нелегальний ", - сказала Чорновіл.
Як відомо, Чорновіл підозрюють у підпалі офісу Партії регіонів центрі Києва 18 лютого 2014 року, в результаті якого загинув чоловік. Вона визнає факт підпалу, але в смерті чоловіка вважає себе невинною.
Печерський суд 16 квітня обрав Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета, проте 24 квітня Київський апеляційний суд змінив його на нічний домашній арешт.
На початку травня суд дозволив вилучити у Тетяни Чорновол посвідчення на нагородну зброю.
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